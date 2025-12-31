La nueva tendencia en la NBA: llueven los juegos con equipos anotando 140 puntos o más

Si usted es de los que sigue la NBA y de momento tiene la impresión de que en los últimos años se han registrado decenas y decenas de juegos con el ganador anotando 140 puntos o más, está completamente en lo cierto.

Tal y como en el último lustro ha ido incrementando de manera exponencial la cantidad de triples conseguidos por equipo, y del mismo modo que promediar más de 100 o 110 puntos por juego es cosa ya de todos los equipos, la nueva tendencia en la NBA para las campañas recientes es la de partidos en que el ganador ha anotado 140 puntos o más.

Hasta el 30 de diciembre, iban 37 encuentros con esas cifras, y del total de 30 equipos en la liga, más de la mitad, unos 17 han logrado anotar 140 puntos o más, al menos una vez.

Con el ritmo que llevan los equipos, cuando faltan aún más de tres meses de acción en la fase regular, el total podría superar los 65 partidos de 140+ puntos del año pasado, cuando 25 quintetos anotaron esa cantidad al menos en una ocasión.

Los Grizzlies de Memphis y los Nuggets de Denver compartieron en 2024-25 el liderato en ese aspecto, con siete juegos de 140+ puntos.

Y en este 2025-26 ya el Heat de Miami, el líder hasta ahora, alcanzó los siete faltando más de la mitad de la temporada.

Aunque parezca que no es algo nuevo, la realidad es que en las últimas campañas las anotaciones totales por juego se han disparado.

Un ejercicio comparativo de las últimas cinco o seis campañas, utilizando el sitio especializado Statmuse.com, que lleva el registro de todo tipo de estadísticas, demuestra que cada año los juegos superando los 140 puntos han ido aumentando por temporada.

A partir de 2021, solo dos años no ha habido incremento en este aspecto, pero de todos modos el total de juegos con esa anotación han sido bastantes.

Juegos de 140 puntos o más

Año Juegos 140+ Equipos Líder 2016-17 10 6 Warriors (3) 2017-18 13 9 Warriors (3) 2018-19 45 20 Bucks,

Warriors (6) 2019-20 33 18 Hawks, Mavericks,

Celtics, Rockets (4) 2020-21 36 19 Bucks (4) 2021-22 31 17 Hornets (5) 2022-23 52 25 Bucks (5) 2023-24 76 22 Pacers (11) 2024-25 65 25 Grizzlies,

Nuggets (7) 2025-26 * 37 17 Heat (7)

Fuente: Statmuse.com

*Faltando tres meses

Como ejemplo, en la temporada 2020-21 se registraron 36 partidos en todo el año con 140 puntos o más por parte del ganador.

Diecinueve equipos lo consiguieron al menos una vez, y de todos, los Bucks de Milwaukee, de Giannis Antetokounmpo, fue el líder con cuatro juegos de estos.

Cuando se comparan esos números con los de esta campaña, cinco años después, van 29 juegos más con esos totales, y en lugar de 19, son 25 los quintetos en haberlo logrado cuando menos una vez. Y esto sin haber concluido aún la temporada 2025-26, de la que faltan más de tres meses.

Pero mirando la tendencia, año por año, en 2021-22, bajó levemente de 36 juegos de 140+ puntos, por 19 equipos, a 31 partidos por 17 equipos. Los Hornets de Charlotte encabezaron la liga con cinco juegos así.

A partir de ahí ha continuado en alza la tendencia. En 2022-23, unos 25 equipos tuvieron uno o más partidos con 140 puntos, pero en total esto se logró 52 veces en dicha campaña. Una vez más Milwaukee fue el mejor con cinco partidos anotando esa cifra.

Una temporada después, 2023-24, los Pacers de Indiana lo hicieron 11 veces para liderar la NBA. Fueron 22 los equipos con al menos un juego de 140 puntos. Y en total se logró en 76 desafíos.

A los Pacers les siguieron los Bucks con nueve partidos de 140 puntos, y los Mavericks de Dallas con siete.

En este torneo, los 65 partidos de 140 puntos o más, representan un gran paso para superar por mucho los 76 de hace dos años.

Un dato relevante es que entre los 65 juegos en que el ganador ha anotado 140 puntos o más, hay cuatro partidos de 150 o más unidades.

Los Bulls de Chicago y el Jazz de Utah están empatados con la mayor cantidad en un juego este año, con 152. El mismo Utah tiene otro juego de 150 unidades. El cuarto equipo con 150 puntos en un juego esta campaña es Atlanta.

Por otro lado, Denver, que acaba de sufrir la baja por lesión en una rodilla de su valioso pívot serbio Nikola Jokic, encabeza la NBA en promedio de puntos por juego con 125.7.

Oklahoma City, que le sigue en el segundo lugar con promedio de 122.1 puntos, de la mano del Jugador Más Valioso de 2024-25, Shai Gilgeous-Alexander, es sin emgargo, el líder defensivo, al ser el equipo que menos puntos permite a los rivales, con un promedio de 107.9.