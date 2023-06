Arecibo.- El escolta titular de los Vaqueros de Bayamón Javier Mojica tomó responsabilidad el jueves sobre la suspensión de tres meses -que ya cumplió- a principios de año, tras arrojar positivo en una prueba de dopaje.

La Federación Internacional de Baloncesto Asociado (FIBA) publicó ayer la sanción en su portal. Mojica, de 38 años, arrojó positivo a tetrahydrocannabinol (THC), principal constituyente psicoactivo del cannabis.

FIBA no especificó cuándo se realizó la prueba. Sí indicó que el canastero cumplió con la suspensión el pasado 17 de marzo. Mojica jugó por última vez con el Equipo Nacional en las ventanas de noviembre de 2022. La temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) comenzó el 22 de marzo, cuando Mojica ya había cumplido el castigo.

En enero, Mojica salió de los Libertadores de México en medio de la Basketball Champions League de las Américas por razones personales. Fue la misma razón para no participar con Puerto RIco en la última ventana clasificatoria al Mundial de FIBA en Brasil y Colombia el pasado febrero, luego de representar a la isla en siete partidos durante el clasificatorio.

El jueves, Mojica expresó a este diario su sentir sobre la suspensión.

“Ya cumplí mi suspensión y es algo en el pasado. Yo seguí lo que me dijeron, de las personas que estaban en mi esquina, que lo estaba haciendo bien. Tengo la licencia medicinal y lamentablemente lo que me dijeron no fue la verdad”, comentó el atleta a El Nuevo Día.

“Sucedió lo que sucedió. No fue mi intención ponerme en esa situación. Soy bien responsable. Llevo muchos años jugando profesional y nunca he tenido ese problema. Son cosas que pasan. Ya en el pasado y enfocado en lo que viene para terminar mi carrera, si Dios quiere, con el Equipo Nacional en el Mundial”, agregó.

En el manual 2023 de FIBA sobre sustancias prohibidas en sus torneos está el THC, ubicado el reglón de cannabinoides, con la excepción de cannabidiol (CBD).

“Pensé que si uno tenía la licencia (medicinal) estaba bien. No fue así. Tenía que hacer mi tarea de buscar y estar al tanto de eso. Sucedió y ya estoy más consciente de lo que puedo hacer y no. Seguimos. Soy responsable. Tengo todo al libreto. Nada. Hacia adelante”, indicó.

Puerto Rico jugará en el Grupo B del Mundial en Manila, Filipinas. Su participación comenzará el 26 de agosto contra Sudán de Sur. La preparación del seleccionado comienza el 28 de julio con seis fogueos en calendario.

La posición de escolta tuvo una inesperada vacante ante la baja de Gian Clavell, operado de un menisco en la rodilla. Mojica aspira a reforzar la plaza junto a otros escoltas.

“Es una baja fuerte para Puerto Rico. Son cosas que pasan. Tenemos jugadores que van a llenar esa posición. Sé que tenemos jugadores listos para batallar y confió en el trabajo que se pueda hacer como equipo”, dijo.

Dos casos

En abril, FIBA había divulgado que otro canastero de la Selección Nacional, Jordan Murphy, también había arrojado positivo a cannabis. En su caso, Murphy cumplirá con su sanción de tres meses el próximo 24 de julio, por lo que no ha podido jugar en el BSN con los Leones de Ponce.

Murphy también estaría disponible para jugar en el Mundial de baloncesto con Puerto Rico. El torneo arranca el 25 de agosto.