Guanajuato, México - Jerry Barista explicaba en zona mixta, luego del revés ante Canadá, cómo fue el íntimo proceso de despedida de Jazmon Gwathmey con el resto de jugadoras este fin de semana, cuando se tomó unos segundos en silencio, para soltar la siguiente declaración.

“A veces me molesta el país (Puerto Rico), cuando veo comentarios… No tengo redes sociales gracias a Dios; pero cuando me hablan, me dicen o me envían comentarios despectivos de alguna jugadora de nosotros”, comenzó explicando el entrenador de la Selección Nacional femenina.

“Realmente, la persona que critique alguna jugadora de nosotros, realmente, tú sabes… Debe buscar de Dios”, aseguró. “Estas muchachas entregan su cuerpo y su alma por representar al país y hacen lo que pueden”, sostuvo.

Puerto Rico cayó el domingo 80-73 ante Canadá en el juego por el tercer lugar de la AmeriCup, que se llevó a cabo en el Domo de la Feria de León, en Guanajuato, México.

Las boricuas estuvieron sus dos últimos partidos sin una de sus figuras claves, Gwathmey, debido a una lesión de rodilla.

Durante la mañana del mismo domingo, la jugadora de 30 años anunció –a través de las redes sociales– su retiro de la Selección.

“Nosotros hablamos”, reveló Batista.

“Antes de empezar el torneo me lo dijo. Le dije que lo meditara. Pienso que le queda mucho baloncesto por dar. Pero al final del camino, esa es decisión de ella. Ella vive del baloncesto. Se ha entregado en cuerpo y alma. Quiere alargar su carrera”, destacó.

El estratega detalló cómo Gwathmey, que registró 11 puntos por cotejo en el torneo, le comunicó la decisión al grupo.

“Se fue triste. Ha hecho mucho por nuestro país. Se le adelantó su viaje. Pero dio un mensaje a las nenas. Hablamos, lloramos. Había que respetar. Puerto Rico es más que una jugadora, pero la vamos a extrañar”, abundó.

“Ella habló con las jugadoras en el hotel. Fue algo sentimental. Son familia. Nosotros nos convertimos en una familia. Pasan mucho tiempo juntas. Fue un momento íntimo. Y como digo, hay que agradecerle a ella y a todas. Tenemos que seguir positivos. Agradeciendo a cada una de ellas cuando se ponen los uniformes. Sobre todo, para tratar de llevar alegría a nuestro país. Lo hemos hecho”, apuntó.