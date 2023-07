GUANAJUATO, MÉXICO.- Un día después de anunciarse que se perdería lo que restaba de FIBA AmeriCup, la estelar alera Jazmon Gwathmey anunció su retiro de la Selección Nacional.

La jugadora hizo el anuncio a través de las redes sociales. Gwathmey se lesionó la rodilla durante el partido de cuartos de final contra Venezuela.

“Finalmente, llegó el momento”, comenzó diciendo Gwathmey, que registró 11.0 puntos y 5.0 rebotes en la AmeriCup.

“Nunca en mis sueños más locos pensé que estaría haciendo esto a la edad de 30 años, pero solo podemos controlar lo controlable. Mi paso por la Selección ha llegado a su fin. Cuando me uní al equipo en 2018, no sabía qué esperar. Significaba representar algo distinto. Rápidamente aprendí que representar el nombre en la parte delantera de la camiseta es un raro honor. Esa ha sido mi misión desde entonces, para hacer que la gente se sienta orgullosa. Me siento orgullosa de haber lucido esta bandera. Orgullosa de decir que soy boricua”, agregó.

PUBLICIDAD

Gwathmey se despide del conjunto boricua promediando 13.4 tantos y 4.7 rebotes en nueve distintos eventos, entre ellos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Copa del Mundo de 2022.

En las Olimpiadas registró 18 unidades por cotejo.

“Quiero agradecer a todos los miembros de la federación y a todas las compañeras de equipo con las que he jugado desde 2018″, sostuvo.

“Con toda la sangre, el sudor y las lágrimas, pudimos convertir el baloncesto femenino de Puerto Rico en una potencia. Pudimos representar a Puerto Rico en las Olimpiadas haciendo más historia para nuestro Pueblo. Sí, me retiro de la Selección Nacional, pero mi carrera continuará y no importa el nombre en el frente de la camiseta, siempre representaré a Puerto Rico en cada cancha que pise”, concluyó.