El debut del joven armador Jhivvan Jackson con el Equipo Nacional adulto ya no será este año.

Jackson se recupera de una operación en un hombro y no estará disponible para jugar en la primera ventana clasificatoria para el Mundial 2023 a finales de este mes en México, confirmó su agente Quique Villalobos de la agencia BDA Sports.

“Jhivvan no podrá jugar hasta que reciba el alta médica, cosa que no ha ocurrido todavía y que probablemente no obtendrá hasta el mes que viene”, informó Villalobos a El Nuevo Día.

Tras culminar su carrera en el baloncesto colegial con la Universidad de Texas en San Antonio, Jackson no ha podido vestir el uniforme nacional debido a la lesión en el hombro. Tampoco fue convocado para el Repechaje Olímpico de Serbia en el verano pasado por la misma razón.

Jackson, hijo del exbaloncelista Leroy Jackson y nieto del dirigente Flor Meléndez, debe ser un rostro nuevo en el perímetro del combinado, luego de una destacada carrera en la NCCA al terminar con promedios de 19.9 puntos, 4.2 rebotes y 3.4 asistencias por juego.

La Federación de Baloncesto trabaja en la confección del listado de 24 jugadores para la próxima ventana. Se espera que el listado incluya a figuras establecidas como Gian Clavell, Isaiah Piñeiro y Gary Browne, y otras más nuevas como Justin Reyes y Jezreel de Jesús. Está en veremos si el veterano José Juan Barea formará parte de la escuadra.

Puerto Rico jugará el 28 ante México y el 29 ante Cuba en el debut de Nelson Colón como entrenador del combinado. Colón reemplaza a Eddie Casiano.