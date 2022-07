José Juan Barea despertó este miércoles a una nueva etapa de su vida y así mismo se levantó de la cama con nuevo entusiasmo a pesar de que el final de su carrera como baloncelista no fue el esperado para uno de los mejores jugadores en la historia del básquet boricua.

En lo colectivo, sus Cangrejeros de Santurce fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por los Atléticos de San Germán, y en el aspecto individual el veterano armador de 38 años terminó maltrecho físicamente sin ni siquiera entrar a cancha el martes en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez de San Germán, donde los Atléticos se impusieron 100-84.

En términos de imagen, tampoco fue quizás la mejor manera de Barea de terminar su legado de más de 20 años en el baloncesto, por las escaramuzas y encontronazos que protagonizó en la cancha con jugadores contrarios.

Mas este miércoles, fue un día para empezar de nuevo para Barea, quien mira con optimismo el futuro y no tiene más que sentimientos de agradecimiento por todo lo que el deporte que jugó desde niño le brindó. Es su otra faceta fuera de la de jugador, la que presenta la imagen real del Barea que gusta compartir con otros lo que el baloncesto le dio.

“Sí, fue cosa del ‘timing’. Esto ya estaba cuadrado”, reaccionó Barea cuando se le preguntó acerca de lo rápido que continuó su camino sin tomarse un descanso, un día después de colgar las tenis de manera definitiva.

Barea, ofreció junto a personal de la Fundación JJ Barea una conferencia de prensa en las instalaciones del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para anunciar los pormenores de su evento anual de verano el JJ Barea Elite Summer Tour, que este año incluye paradas en San Juan, Loíza y Corozal, hasta este viernes.

El evento para niños arrancó en la capital este miércoles impactando a jovencitos y adultos de educación especial, en colaboración con Special Olympics, la institución sin fines de lucro que preside el licenciado José Barea, tío del ahora excanastero.

Y allí estuvo el retirado armador mayagüezano para impartir clínicas como parte de la decimosexta edición del tour, y la quinta consecutiva cuya primera de las paradas se dedica a la inclusión, ya que los niños y jóvenes de ambos sexos de educación especial, son integrados con participantes de la corriente regular, según explicó Manuel Arroyo, director ejecutivo de la fundación y mano derecha de Barea.

“Sí, ya se acaba (el baloncesto activo) y empieza otra etapa. Estoy bien contento con todo. No tengo más nada que dar en la cancha… lo di todo, no podía más”, agregó Barea a El Nuevo Día con una sonrisa de alivio. “Esto ha sido siempre bien importante para mí, algo para lo que voy a tener más tiempo ahora para seguir haciendo cosas con la Fundación en Puerto Rico”.

El primer día del tour integró jóvenes de educación especial con jugadores de la corriente regular, quinto año consecutivo que su campamento arranca así, dedicado a la inclusión. (David Villafane/Staff)

El otrora base mayagüezano fue preparando paulatinamente la escena para su retiro, en parte forzado quizás por las circunstancias como las lesiones y la edad, y por otro lado porque reconocía que ya era tiempo de decir adiós. Es por eso que asintió cuando se le preguntó si mantenerse involucrado en otras actividades fuera de la cancha como son los eventos que pueda realizar con su organización, es la mejor manera de que el retiro no le impacte tanto emocionalmente, aunque dijo también que hará una pausa antes de involucrarse en otros proyectos.

“Sí, exacto. Uno se levanta y sigue para adelante. Me voy a coger un buen break, alejarme un poco de lo que llevo haciendo. Viajes con mi familia y cosas que nunca pude hacer por 20 años, pues las puedo hacer ahora, y después con calma uno decide en qué meterse de nuevo”, agregó.

Después de su última campaña en la NBA con los Mavericks de Dallas en 2019-2020, Barea hizo un intento de jugar una temporada más pero el equipo lo dejó libre antes el inicio del torneo, no sin antes honrarle con un contrato garantizado de par de millones de dólares que pactaron antes del anuncio de que sería dado de baja.

Así las cosas, Barea comenzó una transición, pasando primero brevemente por la ACB de España con la esperanza de quizás un regreso a la NBA con otro equipo, algo que no se concretó. Entonces, de la ACB con el Movistar Estudiantes, el armador dio el salto al BSN en lo que fue su regreso a la liga local en 2021, tras 15 años de ausencia, y formó parte de la nueva etapa de los Cangrejeros que también regresaron al BSN luego de un lustro fuera del circuito.

Sobre la eliminación por segundo año consecutivo de Santurce en cuartos de final, Barea no entró en detalles, así como tampoco habló mucho de la manera en que concluyó lesionado. Más bien considera que hizo lo que estuvo a su alcance.

Barea ha dicho varias veces que aspira a una carrera como dirigente pero por ahora dijo que se tomará un descanso del baloncesto. (David Villafane/Staff)

“Son cosas que pasan en el baloncesto. Uno no sabe cómo va a terminar. Pero yo he hecho tantas cosas que como terminara, iba a terminar. Me levanté supertranquilo hoy, supercontento con todo, las oportunidades que tuve en mi carrera… con el cuerpo, que me dejó jugar tantos años. Y gracias a Dios, sí estoy lastimado, pero no es nada grave que me tenga que operar ni nada. Es un ‘bruise’ en el tobillo, que es lo que me preocupa un poco, y es con lo que tengo que tener cuidado ahora porque llevo mucho tiempo con eso. Y el desgarre en el musclo es pequeño, pero eso se cura”.

Las lesiones pasaron factura al final

Barea se expresó afortunado cuando se le cuestionó si sentía que las lesiones pudieron haber acortado su carrera. De hecho, cuando jugó por última vez en la NBA en la temporada 2019-2020, apenas le dieron minutos de juego en cancha luego de una lesión en el tendón de Aquiles el año anterior, aunque pudo rehabilitarse por completo.

Y en su regreso al BSN en 2021 volvió a lastimarse perdiendo tiempo considerable de juego.

“Yo estoy agradecido. Gracias a Dios no pasó nada así serio que tuviera que parar de jugar baloncesto. La lesión más seria fue el tendón de Aquiles y ya tenía 35 años, que ya le había dado duro. Y comoquiera pude jugar tres años más después de la lesión. Así que no me puedo quejar. Estuve 14 años en la NBA, cuatro de ‘college’ (baloncesto universtario en la NCAA), todos los veranos con Puerto Rico (la Selección Nacional)... tuve la oportunidad de jugar en el BSN dos años más, así que no me puedo quejar de nada”.

En otras palabras, Barea no atribuye a las lastimaduras el final de su carrera, pues considera que ya era tiempo. Y no solo eso, sino que cuando mira más hacia atrás en el tiempo, terminó jugando y viviendo del básquet más de lo que hubiera podido imaginar.

“Yo siempre decía, ‘mira, si llego a ocho años o 10 años en la NBA sería un logro increíble. Ya cuando estaba en el año 14, yo estaba disfrutándome la experiencia porque sabía que había hecho cosas que son casi imposibles”.

Sin resentimientos con la afición del BSN

Por otro lado, Barea dijo que no se va con resentimientos hacia el BSN o la fanaticada por los incidentes recientes de violencia, en específico en San Germán durante la serie de cuartos de final.

“Yo creo que eso es parte de… parte del juego. Sí me gustaría que en el futuro no vaya a pasar ningún problema de seguridad muy grande. Que no pasen cosas extra. Pero yo creo que la fanaticada se está disfrutando el BSN y eso es lo más importante, que se lo disfrute. Después que no pase nada serio, que sigamos adelante”, dijo.

En el cuarto partido los ánimos se caldearon en las gradas y en un instante del partido Barea tuvo que escoltar afuera de la cancha a sus padres Jaime y Marta porque temió por la seguridad de ellos.

Barea también tuvo sus escaramuzas con los jugadores rivales en meido de la tensa seria, y aunque terminó siendo abucheado hasta el último juego en San Germán, dijo no tener nada en contra de la afición.

“La gente me quiere. Creeme que hay mucha gente buena, en todas las canchas siempre está el apoyo, y la gente me escribe personalmente”.

Cuando se le preguntó sobre lo volátil que estaba su temperamento, en especial al final de su carrera, no lo negó.

“Sí, llegó un momento que tenía que lanzar (reaccionar)... Ese es mi juego, yo soy un competidor. Cuando se acaba el juego, se acaba (todo). Pero cuando está el juego yo voy a competir siempre para ganar”.

Ahora le tocará hacerlo en otra faceta, por el momento con su fundación y los niños que se aprovecharán de sus clínicas, aunque en varias ocasiones en el pasado ha dicho que aspira a una carrera como dirigente.

El JJ Barea Elite Summer Tour se traslada este jueves a la Escuela Vocacional Eliseo Quiñones de Loíza, y el viernes a la Cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal, ambos días desde las 9:00 de la mañana.