Joel Embiid se perderá al menos tres partidos de los 76ers

El estelar centro se lesionó durante la victoria de los 76ers el jueves sobre el Heat de Miami

1 de marzo de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joel Embiid promedia 26.6 puntos por cotejo esta temporada. (Chris Szagola)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - Joel Embiid se perderá al menos tres partidos debido a una distensión en el oblicuo derecho, informaron el sábado los 76ers de Filadelfia.

Embiid se lesionó durante la victoria de los 76ers el jueves por 124-117 sobre el Heat de Miami, y el sábado los Sixers indicaron que una resonancia magnética reveló la lesión.

Embiid no jugará el domingo en Boston, y será evaluado nuevamente después de que los 76ers disputen partidos consecutivos en casa el martes y el miércoles.

El pívot estrella anotó 26 puntos y capturó 11 rebotes el jueves, promedió 29 puntos en febrero, la cifra más alta de la Conferencia Este.

Baloncesto76ers de FiladelfiaNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
