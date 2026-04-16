Hombre que entonaba una canción antes del juego en Chicago en el Día de Jackie Robinson se desploma
En plena interpretación el cantante cayó al suelo y fue llevado a un hospital el miércoles por la noche
16 de abril de 2026 - 11:02 AM
16 de abril de 2026 - 11:02 AM
Chicago - Un cantante que encabezaba las festividades del “Día de Jackie Robinson” antes del partido de los White Sox de Chicago contra los Rays de Tampa Bay se desplomó y fue trasladado a un hospital el miércoles por la noche.
Los White Sox informaron que Gerald Chaney, de Chicago, estaba consciente después de desplomarse mientras interpretaba Lift Every Voice and Sing. Llevaba apenas unas palabras de la interpretación del que es considerado como el himno nacional negro, cuando se detuvo. Volvió a empezar y se desplomó.
Técnicos en emergencias médicas atendieron a Chaney durante varios minutos antes de colocarlo en una camilla y sacarlo del terreno. Los equipos observaron desde sus casetas. El inicio del juego se retrasó 12 minutos.
Posteriormente se informó que Chaney se encontraba bien y estable, pero bajo observación en el hospital.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: