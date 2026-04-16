Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre que entonaba una canción antes del juego en Chicago en el Día de Jackie Robinson se desploma

En plena interpretación el cantante cayó al suelo y fue llevado a un hospital el miércoles por la noche

16 de abril de 2026 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varias personas atienden al hombre que se desplomó mientras cantaba "Life Every Voice and Sing" antes del partido entre los Rays de Tampa Bay y White Sox de Chicago. (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Un cantante que encabezaba las festividades del “Día de Jackie Robinson” antes del partido de los White Sox de Chicago contra los Rays de Tampa Bay se desplomó y fue trasladado a un hospital el miércoles por la noche.

RELACIONADAS

Los White Sox informaron que Gerald Chaney, de Chicago, estaba consciente después de desplomarse mientras interpretaba Lift Every Voice and Sing. Llevaba apenas unas palabras de la interpretación del que es considerado como el himno nacional negro, cuando se detuvo. Volvió a empezar y se desplomó.

Técnicos en emergencias médicas atendieron a Chaney durante varios minutos antes de colocarlo en una camilla y sacarlo del terreno. Los equipos observaron desde sus casetas. El inicio del juego se retrasó 12 minutos.

Posteriormente se informó que Chaney se encontraba bien y estable, pero bajo observación en el hospital.

Tags
White Sox de ChicagoJackie RobinsonGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: