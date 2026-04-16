Javier “El Mago” Báez desafía la lógica con un deslizamiento increíble en el plato

En un duelo cerrado disputado en Detroit, los Tigers lograron imponerse 2-1 sobre los Royals de Kansas City la noche del miércoles, en un partido marcado por una jugada tan espectacular como inusual protagonizada por el puertorriqueño Javier Báez.

El campocorto, reconocido por su habilidad defensiva, ejecutó un deslizamiento poco convencional en el corrido de bases, esquivando el guante del receptor Salvador Pérez con una maniobra que combinó agilidad y creatividad en el plato.

La jugada resultó aún más llamativa considerando que el jardinero derecho de Kansas City, el pelotero de raíces boricuas Jac Caglianone, había demostrado su brazo momentos antes. En la misma entrada, logró retirar a Zach McKinstry en el ‘home’ tras un potente tiro. Aunque inicialmente el umpire decretó safe, la revisión confirmó que Pérez había tocado al corredor a tiempo.

Sin embargo, en la siguiente oportunidad, la historia fue distinta con Báez. Tras avanzar a tercera base, aprovechó un elevado de sacrificio hacia el jardín derecho. El tiro de Caglianone llegó con precisión al plato, obligando a Pérez a desplazarse y estirarse para intentar el out. Aunque el umpire cantó inicialmente fuera, la repetición mostró que Báez logró esquivar el toque levantando la mano y tocando el plato apenas después.

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Esa anotación resultó clave en un encuentro de pocas carreras, donde Detroit supo mantener la ventaja hasta el final para asegurar la victoria.

Báez bateó de 3-1.