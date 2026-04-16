Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Javier “El Mago” Báez desafía la lógica con un deslizamiento increíble en el plato

Su agilidad permitió abrir el marcador en un duelo cerrado ante Kansas City

16 de abril de 2026 - 9:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El boricua Javier Báez, a la izquierda, pisa el plato de forma segura antes del toque del receptor de los Royals Salvador Pérez, a la derecha, durante la tercera entrada. (Paul Sancya)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En un duelo cerrado disputado en Detroit, los Tigers lograron imponerse 2-1 sobre los Royals de Kansas City la noche del miércoles, en un partido marcado por una jugada tan espectacular como inusual protagonizada por el puertorriqueño Javier Báez.

RELACIONADAS

El campocorto, reconocido por su habilidad defensiva, ejecutó un deslizamiento poco convencional en el corrido de bases, esquivando el guante del receptor Salvador Pérez con una maniobra que combinó agilidad y creatividad en el plato.

La jugada resultó aún más llamativa considerando que el jardinero derecho de Kansas City, el pelotero de raíces boricuas Jac Caglianone, había demostrado su brazo momentos antes. En la misma entrada, logró retirar a Zach McKinstry en el ‘home’ tras un potente tiro. Aunque inicialmente el umpire decretó safe, la revisión confirmó que Pérez había tocado al corredor a tiempo.

Sin embargo, en la siguiente oportunidad, la historia fue distinta con Báez. Tras avanzar a tercera base, aprovechó un elevado de sacrificio hacia el jardín derecho. El tiro de Caglianone llegó con precisión al plato, obligando a Pérez a desplazarse y estirarse para intentar el out. Aunque el umpire cantó inicialmente fuera, la repetición mostró que Báez logró esquivar el toque levantando la mano y tocando el plato apenas después.

Esa anotación resultó clave en un encuentro de pocas carreras, donde Detroit supo mantener la ventaja hasta el final para asegurar la victoria.

Báez bateó de 3-1.

Información del portal web de MLB fue utilizada en esta historia.

Tags
BéisbolJavier BáezTigers de DetroitGrandes LigasBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: