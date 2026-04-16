La Federación Puertorriqueña de Voleibol da marcha atrás y valida triunfo de Santurce tras protesta

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) devolvió este jueves en la mañana la victoria a las Cangrejeras de Santurce correspondiente al tercer juego de la serie semifinal A del Voleibol Superior Femenino, que había sido objeto de protesta, informó el organismo en un comunicado.

Por su parte, sus rivales, las Valencianas de Juncos, no habían informado hasta esta mañana si acudirán a otra instancia para continuar su reclamación. El próximo foro disponible sería el Tribunal Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Con esta determinación, las Cangrejeras toman ventaja de 3-0 en la serie. La fecha del cuarto juego aún no ha sido anunciada, aunque la sede corresponde a Santurce.

La FPV concluyó que un error del árbitro auxiliar en el tercer partido, Lemuel Torres, provocó la controversia. Según el organismo, esto exime de responsabilidad a las demás partes y valida la victoria de Santurce.

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“A tenor con todo lo expresado anteriormente, y por los mejores intereses del deporte del voleibol, reconsideramos y dejamos sin efecto nuestra resolución emitida el 12 de abril de 2026. Por lo tanto, procedemos a validar y reconocer los resultados de los parciales cuarto y quinto del tercer partido de la serie semifinal A, manteniendo la victoria obtenida por las Cangrejeras en dicho encuentro”, indica el documento.

La decisión de la FPV se relaciona con el uso de una líbero por parte de Santurce durante ese tercer juego, que originalmente ganaron 3-1. El caso generó una protesta por parte de las Valencianas y posteriormente una apelación de las Cangrejeras.

De anulado a válido

Inicialmente, la FPV declaró “ha lugar” la protesta de Juncos, anuló la victoria de Santurce y ordenó la continuación del partido a partir del cuarto set. Sin embargo, tras la apelación de las Cangrejeras —atendida en una vista virtual celebrada el lunes—, el organismo decidió ahora declarar “ha lugar” dicha apelación.

Helena Grozer, de las Cangrejas, completa un ataque contra las Valencianas. (Heriberto Rosario )

Juncos argumentó que Santurce utilizó a una líbero inhabilitada en ese partido: Paula Cerame. Según su planteamiento, la jugadora no estaba inscrita como líbero en la hoja de anotaciones. Las líberos registradas eran Debora Seilhamer y Paola Rojas.

Durante el encuentro, Santurce solicitó la sustitución de Seilhamer por lesión y designó a Cerame como nueva líbero. No consideró a Rojas para sustituirla debido a que también estaba lesionada, aunque se encontraba uniformada.

El reglamento de la Federación Internacional de Voleibol permite que el árbitro autorice la designación de una tercera líbero en caso de que las dos inscritas estén lesionadas.

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Según la FPV, el error del árbitro auxiliar fue no documentar que Rojas estaba inhabilitada por lesión. Torres admitió esta omisión durante la vista del lunes, en la que participaron todas las partes, incluido el liderato de la FPV presidido por César Trabanco.

“Admitieron que todo lo relacionado con la señorita Rojas no fue redactado y debió haberse consignado”, señala el documento.

El informe añade que los árbitros defendieron que la omisión no alteraba el proceso reglamentario, aunque no se dejó constancia escrita de lo ocurrido desde la lesión de Seilhamer hasta la redesignación de Cerame como líbero.

De acuerdo con la FPV, esta falta de documentación llevó a las Valencianas a fundamentar incorrectamente su protesta.

Asimismo, la Federación señaló —aunque sin imponer sanciones— que Santurce incurrió en una práctica cuestionable al inscribir como líbero a Rojas aun sabiendo que no estaba apta físicamente.

“Como sugerencia para evitar situaciones serias y legalmente riesgosas para la Junta de Directores de la Liga de Voleibol Femenino, se propone incluir en el reglamento una disposición con sanciones estrictas que prohíba la inscripción en la hoja de anotaciones de jugadoras que médicamente no estén aptas para competir. Esto ayudaría a evitar responsabilidades legales por cualquier daño que pudiera sufrir una jugadora durante un partido”, concluye el documento.