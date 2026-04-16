Los 76ers vencen a Orlando y aseguran serie contra los Celtics

Tyrese Maxey anotó 31 puntos, V.J. Edgecombe sumó 19 unidades y 11 rebotes, y los 76ers de Filadelfia sobrellevaron la ausencia de Joel Embiid para vencer el miércoles 109-97 al Magic de Orlando, con lo que aseguraron el séptimo puesto en los playoffs de la Conferencia del Este.

Los Sixers avanzaron a una serie de primera ronda que comienza el domingo en Boston.

Desmond Bane y el Magic aún no están liquidados. Recibirán a Charlotte la noche del viernes, y el ganador obtendrá el octavo puesto en el Este y un duelo de primera ronda con Detroit.

Los Hornets resistieron para vencer a Miami por 127-126 cuando Miles Bridges bloqueó, sobre la bocina, el intento de bandeja decisiva de Davion Mitchell. LeMelo Ball, de Charlotte, jugará, aunque fue multado con 35,000 dólares por lo que la liga dijo que fue una falta flagrante no sancionada cuando derribó a Bam Adebayo, provocándole una lesión de espalda que obligó a la estrella de Miami a salir del partido.

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Embiid fue sometido a una apendicectomía de emergencia la semana pasada en Houston. Aunque los 76ers no han dado un plazo para su regreso, el campeón anotador en dos ocasiones volvió con el equipo el miércoles, sorprendió a sus compañeros en el vestuario y vio el partido desde el banquillo.

Maxey, elegido por primera vez en su carrera como titular del Juego de Estrellas de la Conferencia Este, anotó siete puntos consecutivos al final del cuarto periodo para darles a los Sixers algo de margen ante un Magic que desperdició la oportunidad de disputar este partido en casa tras un derrumbe durante los minutos finales en una derrota ante los Celtics en el cierre de la temporada.

Bane, que promedió 20,1 puntos y jugó los 82 partidos, cargó con la ofensiva de Orlando con 34 puntos. Encestó un triple que acercó a Orlando a dos puntos y Anthony Black metió otro triple que puso al Magic 87-86.

Maxey tuvo un poco más de ayuda en el tramo final.

Andre Drummond cubrió el vacío dejado por Embiid con 14 puntos y 10 rebotes saliendo desde el banquillo. Kelly Oubre Jr. anotó 19 puntos y Paul George aportó 16.

George, quien cumplió una suspensión de 25 partidos esta temporada por dar positivo de dopaje, encestó un tiro en suspensión hacia atrás en el tercer cuarto que amplió la ventaja a siete y provocó un tiempo muerto de Orlando. Más tarde, soltó el balón al rival y se lo entregó a Edgecombe, quien realizó una volcada —y se encaró— ante Jalen Suggs para poner el marcador 73-62.