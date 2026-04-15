Los Trail Blazers vencen a los Suns en el “play-in” y enfrentarán a los Spurs en la primera ronda

Phoenix - Deni Avdija anotó 41 puntos —incluida una jugada de tres unidades para tomar la delantera con 16,1 segundos por jugar— y los Trail Blazers de Portland remontaron un déficit de 11 tantos en el cuarto periodo para vencer el martes por la noche 114-110 a los Suns de Phoenix en el minitorneo play-in de la NBA.

Jordan Goodwin penetró para una bandeja que les dio a los Suns una ventaja de 110-109 con 32 segundos restantes, pero Avdija, quien también totalizó 12 asistencias, respondió con una incursión decidida hacia el aro, encestó en bandeja mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre para poner el marcador 112-110.

Los Suns tuvieron la oportunidad de volver a ponerse arriba, pero el triple de Jalen Green no entró. Goodwin capturó el rebote ofensivo, pero Matisse Thybulle le robó el balón para asegurar la victoria de los Blazers.

Portland obtuvo el puesto de séptimo preclasificado en los playoffs de la Conferencia Oeste y enfrentará a los Spurs de San Antonio en la primera ronda.

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Los Suns serán anfitriones del ganador del partido Clippers-Warriors el viernes. Quien gane obtendrá el octavo puesto y se medirá al Thunder de Oklahoma City, primer preclasificado, en los playoffs. La temporada del perdedor habrá terminado.

Los últimos minutos fueron de infarto. La ventaja cambió de manos varias veces.

Jerami Grant —quien regresó tras perderse los últimos siete partidos de la temporada regular por una lesión de pantorrilla— encestó un triple desde una esquina para darles a los Blazers una ventaja de 107-106 con 1:54 minutos por jugar.

Devin Booker respondió con un par de tiros libres para una ventaja de 108-107, pero Avdija encestó una bandeja con giro cerca del aro para poner el marcador 109-108 con 37,3 segundos restantes.

Green lideró a los Suns con 35 puntos. Booker terminó con 22.

Los Blazers ganaban 83-82 al entrar al cuarto periodo pese a atinar apenas 1 de 11 triples en el tercer cuarto. Phoenix tomó su primera ventaja de la segunda mitad cuando Green encestó un tiro en suspensión en la primera posesión del cuarto.

Fue el inicio de una racha de 11-0 que le dio a los Suns una ventaja de 93-83. El robo y triple de Royce O’Neale puso a Phoenix arriba 98-87 con 7:13 por jugar, pero fue entonces cuando los Blazers comenzaron su remontada.