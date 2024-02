Juan Cardona vive un momento especial al ganar su primer juego como dirigente interino en la NCAA: “Estaba preparado”

No hubo frío olímpico ni pánico. Eso, él asegura.

Pero realmente no era cualquier otro juego en la carrera del vegabajeño. Se trataba de su primer compromiso como dirigente interino de la Universidad de Southern Miss en el baloncesto de División I de la NCAA.

Un percance de salud llevó al entrenador Jay Ladner a ausentarse al desafío ante Old Dominion en la jornada del miércoles. Y Cardona –en su rol de primer asistente- tomó la batuta y salió airoso 78-73.

“Cuando empezó el juego, estaba listo para lo que viniera. No estaba nervioso. Mentores, como Miguel Mercado, me prepararon desde joven para momentos como este. A los 18 años empecé a dirigir baloncesto, cuando me quité del béisbol por una lesión. Y a los 28 años ya estaba dirigiendo a nivel profesional (BSN). Así que estaba preparado”, compartió Cardona con El Nuevo Día.