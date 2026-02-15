Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Keshad Johnson del Heat se eleva para conquistar el duelo de donqueos de la NBA

Mientras, Damian Lillard ganó el concurso de triples al superar a Devin Booker

15 de febrero de 2026 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keshad Johnson salta para completar uno de los donqueos en la competencia. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

INGLEWOOD, California - Keshad Johnson del Heat de Miami ganó el concurso de donqueos en la actividad sabatina previa al Juego de Estrellas de la NBA, pese a las puntuaciones perfectas del novato de San Antonio Carter Bryant en su primera ejecución de la ronda final.

Para su clavada final, Johnson comenzó detrás de la mesa de los jueces, despegó desde la línea de tiros libres y machacó con un movimiento de molino a una mano. Su primera volcada obtuvo una evaluación ligeramente más alta por un movimiento del balón entre las piernas.

Bryant obtuvo la puntuación más notable del concurso por su primer mate en la final. Botó el balón delante de él, lo atrapó entre las piernas y donqueó con la mano derecha, recibiendo calificaciones perfectas de 50.0 de los cinco jueces.

Pero Bryant tuvo problemas en su segunda volcada. Falló sus dos primeros intentos, haciendo una pausa para hablar con Vince Carter entre uno y otro. Intentó botar el balón contra el tablero y rematar en reversa.

Sin embargo, el balón dio vueltas por el aro y se salió. Bryant se conformó con una clavada menos vistosa pero exitosa en su tercer y último intento.

No fue suficiente, dándole a la NBA un nuevo campeón de donqueos: Johnson, quien recibió el trofeo del miembro del Salón de la Fama Julius Erving después de estrechar la mano de todos los jueces.

“A todos los niños allá afuera, sigan soñando, cualquier cosa puede pasar”, dijo Johnson. “Yo solo vine aquí y se lo mostré a la gente”.

Si hubiera habido un concurso de baile, Johnson también habría ganado. Entró danzando a la cancha, sonriendo todo el tiempo, y bailó después de quedarse con el título.

Mac McClung, tres veces ganador y actualmente con un contrato de NBA y liga de desarrollo con los Bulls de Chicago—, no participó. Fue el único competidor en la historia en tener un concurso perfecto, al recibir 50 puntos de cada juez en todas sus donqueos del año pasado en San Francisco.

Hubo un cuadro de cuatro participantes por quinto año consecutivo. Jaxson Hayes, de los Lakers, y Jase Richardson, de Orlando, se unieron a Johnson y Bryant.

Hayes y Richardson no avanzaron a la final.

Concurso de triples

Damian Lillard no está jugando esta temporada. Aun así, anotó a lo grande, al superar en el concurso de triples a Devin Booker.

Lillard empató con Larry Bird y Craig Hodges con su tercer título, la mayor cantidad en la historia del concurso. El campeón defensor Tyler Herro, del Heat de Miami, no compitió.

En la ronda final, Lillard anotó 29 puntos, superando por poco a Booker, quien se encendió temprano pero se fue apagando y terminó con 27. Booker, de los Suns de Phoenix, fue el campeón en 2018.

“Estaba rezando por su caída”, dijo Lillard.

NBAJuego de Estrellas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
