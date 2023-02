El tranque continúa.

El presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, Ricardo Carrillo, reaccionó sorprendido al conocer ayer los acuerdos aprobados por los apoderados del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con relación a la cláusula del jugador franquicia.

El BSN emitió el lunes una comunicación pública sobre las enmiendas que hará a su reglamento general en cuanto al tema del jugador franquicia. Y uno de los puntos presentados, según Carrillo, nunca fue discutido con la Asociación y adelantó que no le dará el visto bueno al mismo.

Este punto establece que: “Jugadores cuya compensación sea menor al tope salarial y que sea reservado como jugador franquicia tendrá un aumento automático de $10,000 sobre su compensación anterior la primera vez que sea reservado y de $12,500 sobre su compensación anterior la segunda vez que sea reservado”.

Según Carrillo, esto significa que si un jugador devengó menos del tope salarial de $40,000, esta temporada solo recibirá un aumento de $10,000 sobre el salario devengado en la temporada anterior.

“Si un jugador ganó $20,000, entonces solamente recibirá un aumento automático de $10,000 sobre su compensación anterior. Estamos hablando que ganaría $30,000 este año sin derecho a negociar otro aumento. Eso es lo que dice la propuesta de los apoderados y eso nunca lo hemos hablado”, dijo Carrillo a El Nuevo Día.

Ricardo Carrillo dijo que la Asociación de Jugadores volverá a reunirse para discutir la última propuesta de los apoderados.

La propuesta de la Asociación de Jugadores establece que todo canastero reservado como jugador franquicia automáticamente devengaría la suma del tope salarial ($45,000 para el 2023) y adicional $10,000 en su primer año reservado. Esta propuesta está incluida en las enmiendas de los apoderados, pero solamente para aquellos jugadores que ganaron el tope salarial en la pasada temporada.

“La propuesta de nosotros es para todos los jugadores reservados. A estos jugadores los estás limitando de ir al mercado a negociar con otros equipos, así que hay que compensarlos económicamente. Y nuestra propuesta es que el jugador reservado automáticamente devengará el tope salarial, que será de $45,000 este año, más los $10,000 de ser reservado por primera vez”, explicó Carrillo.

Carrillo dijo que hasta hoy no había recibido formalmente la propuesta de los apoderados. Se enteró al leer la noticia en el portal de la liga. “Estamos en la mejor disposición de volver a hablar”, comentó.

Carrillo agregó que sí hay un acuerdo entre ambas partes para que ningún jugador pueda ser reservado en más de dos ocasiones durante su carrera sin importar el equipo. El caso de Alex Franklin, quien fue reservado por tres equipos en más de tres temporadas, fue el que levantó el malestar de los jugadores con relación a esta cláusula.

La realidad es que la confusión ha reinado en las negociaciones entre la Asociación y el BSN. La semana pasada, la Asociación emitió un comunicado de prensa dando a entender que habían llegado a unos acuerdos con la Liga con relación a varias propuestas sometidas ante el organismo.

Pero de inmediato, varios apoderados dieron a conocer que esas propuestas no habían sido discutidas en una reunión de la junta.

Carrillo dijo que enviaron el comunicado porque había entendido que el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, tenía la facultad de negociar a nombre de la junta.

“Tuve una reunión con Dalmau en la que me dijo que habían dos puntos a negociar y que si nosotros aceptábamos, había un acuerdo. Nosotros sometimos una propuesta para que el promedio de minutos por juego para poder reservar a un jugador se aumentara de 20 a 25 minutos y que un jugador de 35 años o más no pudiera ser reservado. Dalmau me pidió que se mantuviera en 20 minutos por juego y que la edad se aumentara a 36″, dijo Carrillo.

Y agregó: “Le dije que no había problemas. Aceptamos y en ese momento entendí que habíamos llegado a un acuerdo, aunque sabía que esos acuerdos tenían que aprobarse en la junta. Por eso hicimos el comunicado. Había pensado que Dalmau había estado autorizado para negociar y llegar a estos acuerdos”.

En ese encuentro con el líder del BSN, Carrillo dijo que también se acordó dejar para el 2024 el tema de eliminar el tope salarial individual y aumentar el colectivo, y también todo aquello relacionado a la imagen de los jugadores.

Tras la conversación con Dalmau, Carrillo dijo que el gremio autorizó la participación de los jugadores en los entrenamientos de los equipos. “Pero ahora habrá que discutir esta nueva propuesta de los apoderados y luego tomar una decisión”, apuntó el abogado de profesión.