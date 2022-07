Aunque consiguieron su pase a la postemporada, los Piratas de Quebradillas llevan una mala racha de seis derrotas corridas que se unen a la salida de Phillip Wheeler, quien participa de la Liga de Verano de la NBA con los Timberwolves de Minnesota.

El estelar delantero de los Piratas y de la Selección Nacional no estará disponible para la serie de cuartos de final, pues la competición de la NBA comenzó el 7 de julio y se extenderá hasta el día 17 y el último juego de cuartos de final entre Piratas y Vaqueros está calendarizado para el sábado, 16 de julio.

Sin embargo, el mentor de los Piratas, Larry Ayuso, no siente desesperación por este hecho y confía en que su quinteto podrá enderezar el curso.

“Yo no estoy preocupado por eso”, dijo Ayuso el domingo al finalizar el primer partido de su serie de cuartos de final ante los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón.

PUBLICIDAD

En ese partido, Quebradillas llegó a tener una ventaja de 22 puntos en el segundo parcial para perder por dos unidades (81-79) luego de que un último intento de tres puntos de Gary Browne no entrara al canasto.

“Estamos en los playoffs. La temporada regular se acabó. Esto es día a día”, agregó Ayuso al aludir al hecho de que lograron pasar a los cuartos de final.

Quebradillas terminó la temporada regular en el cuarto puesto de la División A con marca de 17 victorias y 15 derrotas. Para los cuartos de final se mide ante Bayamón, que cerró primero en la Sección A con 23-9, el mejor récord entre los 12 equipos.

“ Estamos en los playoffs. La temporada regular se acabó. Esto es día a día ” Larry Ayuso/técnico de los Piratas de Quebradillas

De hecho, la última victoria del quinteto del Guajataca fue el 19 de junio ante los eliminados Mets de Guaynabo por 84-75 en Quebradillas. Luego de eso han hilado derrotas ante los Leones de Ponce (94-87), Capitanes de Arecibo (79-75), Indios de Mayagüez (91-90), Atléticos de San Germán (95-87), y los Vaqueros (99-79 y 81-79).

Ayuso, que llegó a la dirección de Quebradillas en marzo en sustitución de Allans Colón, reconoció que la salida de Wheeler tiene un peso en el equipo. No obstante, entiende que no debe ser excusa para no ejecutar en cancha.

“Pesa, pero para eso hay 15 jugadores profesionales. Si no hay un jugador, uno tiene que subir su nivel. Eso no es excusa”, apuntó el otrora destacado trespuntista.

Larry Ayuso, técnico de Quebradillas, no quiere excusas por el pobre desempeño de los Piratas en las últimas semanas. (Archivo)

Wheeler promedia 16.77 puntos y 5.7 rebotes y apunta a ser candidato al premio de Jugador Más Valioso.

PUBLICIDAD

De cara al partido de hoy en Quebradillas, Ayuso apuesta a conseguir una victoria ante su público.

“La expectativa es ganar. Ahora vamos para casa. Mañana (el lunes) es un día para nosotros revisar cosas. Vamos a estar ‘ready’ para proteger la casa el martes”, declaró Ayuso sin ofrecer mayores detalles sobre sus tácticas de juego.

PIDEN MENOS ERRORES EN BAYAMÓN

Por su parte, el dirigente de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón, reconoció que para el segundo partido de hoy en Quebradillas no pueden repetir los errores que cometieron el domingo en Bayamón.

“Sabemos que ellos van a hacer lo necesario para tratar de ganar en su casa. Nosotros iremos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que mejorar nuestros ‘turnovers’, controlar un poco más nuestras emociones al principio (del partido) y mantener la calma”.

Bayamón cometió 16 turnovers en el partido del domingo y Quebradillas hzo 17. En cuanto a los puntos por pérdidas, los Vaqueros hicieron 11, mientras los Piratas aportaron 22.

“Van a ser juegos fuertes y físicos y no nos podemos desesperar ni entrar al juego de ellos. Hay forzarlos a que hagan nuestro juego”, puntualizó.