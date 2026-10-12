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La camiseta de Michael Jordan que alcanzó una cifra millonaria: ¿por cuánto se vendió?

Se trata del precio más alto jamás alcanzado por un objeto de colección relacionado con el baloncesto

12 de octubre de 2026 - 10:38 AM

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Michael Jordan, de los Chicago Bulls, aleja el balón del alcance del base de los Utah Jazz, Jeff Hornacek, durante una jugada del tercer cuarto del segundo partido de las Finales de la NBA, disputado en Salt Lake City el 5 de junio de 1998. (MARK J. TERRILL)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una camiseta de Michael Jordan utilizada y autografiada por la leyenda del baloncesto durante las Finales de la NBA de 1998 se vendió de forma privada por $14 millones, anunció el lunes una casa de subastas. La entidad calificó la transacción como el precio más alto pagado por una pieza de colección relacionada con el baloncesto.

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Hunt Auctions, con sede en Pensilvania, anunció la venta privada e identificó al comprador como Ron Firman, un inversionista inmobiliario de Miami. La camiseta roja de Michael Jordan es la que vistió durante el segundo partido de aquella serie, el 5 de junio de 1998. Esa noche, Jordan y los Chicago Bulls derrotaron al Utah Jazz para empatar la serie a una victoria por equipo.

Imagen de la tarima con todas las leyendas durante la ceremonia del mediotiempo para presentar los 75 mejores jugadores de la historia. Michael Jordan y LeBron James se confunden en un abrazo en la ceremonia del domingo. De izquierda a derecha, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal y Julius Erving durante la competencias del sábado.
1 / 7 | En fotos: Michael Jordan, LeBron James y otras leyendas se juntan en el Juego de Estrellas de la NBA. Imagen de la tarima con todas las leyendas durante la ceremonia del mediotiempo para presentar los 75 mejores jugadores de la historia. - DAVID MAXWELL

Jordan y los Bulls terminarían ganando la serie en seis partidos, lo que representó el sexto y último campeonato de la NBA en la ilustre carrera del miembro del Salón de la Fama. La temporada 1997-1998 fue el tema central de la serie documental de 10 episodios The Last Dance, estrenada en 2020.

" Aunque la importancia de Michael Jordan en el mercado de artículos deportivos de colección lleva mucho tiempo establecida, ahora ha escalado hasta convertirse en una clase de activo de élite, más comúnmente reservada para obras de arte icónicas", expresó David Hunt, presidente de Hunt Auctions. “Nos complace mucho haber facilitado esta venta histórica, que establece otro punto de referencia para nuestra industria”.

El precio de $14 millones representaría la segunda cifra más alta conocida pagada por una camiseta utilizada en un partido, solo superada por los $24.12 millones desembolsados en 2024 por la camiseta que vistió Babe Ruth, de los New York Yankees, cuando conectó el jonrón conocido como called shot contra los Chicago Cubs en el Wrigley Field, durante el tercer partido de la Serie Mundial de 1932.

Esta es, al menos, la tercera ocasión en que una camiseta de Michael Jordan de las Finales de 1998 alcanza un precio de $10 millones o más. Una camiseta que utilizó en el primer partido de la serie se vendió en una subasta por aproximadamente $10.1 millones en 2022, mientras que otra que vistió en el tercer encuentro se subastó el mes pasado por cerca de $12.3 millones.

“Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso, admirado en todo el mundo”, expresó Firman en un comunicado de prensa distribuido por la casa de subastas. “Estoy muy emocionado con la compra”.

La camiseta adquirida por Firman fue comprada originalmente a los Bulls por un coleccionista privado en 2003, indicó Hunt. Añadió que la pieza “ha permanecido bajo una cadena de custodia bien documentada y solo ha cambiado de manos una vez desde su comprador original”.

Prácticamente cualquier artículo relacionado con las Finales de 1998 y la última temporada de Jordan con los Bulls ha despertado un enorme interés entre los coleccionistas. En 2023, un par de tenis Air Jordan que utilizó durante el segundo partido contra el Jazz se vendió a través de Sotheby’s por $2.2 millones. En aquel momento, la casa de subastas promocionó la transacción como “un nuevo récord mundial por los tenis más valiosos jamás vendidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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