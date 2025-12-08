La Copa de la NBA entra en fase decisiva: ocho equipos buscan su boleto a Las Vegas

Los ocho equipos que siguen en contienda por la Copa de la NBA ahora compiten por un pase a Las Vegas para las semifinales del torneo, además de la oportunidad de llevarse más de $500,000 por jugador como recompensa por conquistar el título.

Y para el Thunder de Oklahoma City, hay algo más en juego: la historia.

Los partidos de cuartos de final de la Copa de la NBA —Miami en Orlando, Nueva York en Toronto, Phoenix en Oklahoma City y San Antonio contra los Lakers— están programados para el martes y miércoles. Los ganadores avanzarán a Las Vegas para disputar las semifinales este fin de semana.

Si el Thunder derrota a los Suns, mejorará su marca a 24-1 esta temporada y empatará a Golden State con el mejor inicio de 25 partidos en la historia de la NBA.

También hay incentivos económicos: los jugadores de los conjuntos que alcanzaron los cuartos de final ya tienen asegurados $53,093 cada uno como bono, mientras que los canasteros con contratos duales reciben la mitad de esa cantidad. Alcanzar las semifinales duplica el bono a $106,187.

Una victoria en semifinales garantiza $212,373 en dinero adicional, y los jugadores con contratos estándar del equipo que gane la Copa recibirán $530,933 cada uno. Nuevamente, los jugadores con contratos duales reciben la mitad del bono correspondiente.

Dónde ver y escuchar

Los siete partidos restantes —cuartos de final, semifinales y final— se transmitirán por Amazon Prime. Algunos encuentros de cuartos también tendrán cobertura en mercados locales, mientras que las semifinales y la final serán exclusivas de Prime.