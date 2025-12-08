La Copa de la NBA entra en fase decisiva: ocho equipos buscan su boleto a Las Vegas
Con incentivos económicos y récords en juego, los enfrentamientos de esta semana marcarán el rumbo del certamen
8 de diciembre de 2025 - 2:40 PM
8 de diciembre de 2025 - 2:40 PM
Los ocho equipos que siguen en contienda por la Copa de la NBA ahora compiten por un pase a Las Vegas para las semifinales del torneo, además de la oportunidad de llevarse más de $500,000 por jugador como recompensa por conquistar el título.
Y para el Thunder de Oklahoma City, hay algo más en juego: la historia.
Los partidos de cuartos de final de la Copa de la NBA —Miami en Orlando, Nueva York en Toronto, Phoenix en Oklahoma City y San Antonio contra los Lakers— están programados para el martes y miércoles. Los ganadores avanzarán a Las Vegas para disputar las semifinales este fin de semana.
Si el Thunder derrota a los Suns, mejorará su marca a 24-1 esta temporada y empatará a Golden State con el mejor inicio de 25 partidos en la historia de la NBA.
También hay incentivos económicos: los jugadores de los conjuntos que alcanzaron los cuartos de final ya tienen asegurados $53,093 cada uno como bono, mientras que los canasteros con contratos duales reciben la mitad de esa cantidad. Alcanzar las semifinales duplica el bono a $106,187.
Una victoria en semifinales garantiza $212,373 en dinero adicional, y los jugadores con contratos estándar del equipo que gane la Copa recibirán $530,933 cada uno. Nuevamente, los jugadores con contratos duales reciben la mitad del bono correspondiente.
AN ALL-TIME START ⛈️— NBA (@NBA) December 8, 2025
2025-26 OKC (23-1)
2015-16 GSW (24-0)
1969-70 NYK (23-1)
OKC is now one of three teams in NBA history to start a season 23-1 or better!
SGA and OKC take on the Suns on Wednesday, 12/10 for @emirates NBA Cup Quarterfinals action at 7:30pm/et on Prime. pic.twitter.com/ZlPuprQ1qG
Los siete partidos restantes —cuartos de final, semifinales y final— se transmitirán por Amazon Prime. Algunos encuentros de cuartos también tendrán cobertura en mercados locales, mientras que las semifinales y la final serán exclusivas de Prime.
ESPN Radio también transmitirá los tres partidos desde Las Vegas: las semifinales el sábado y la final el 16 de diciembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: