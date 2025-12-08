Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Copa de la NBA entra en fase decisiva: ocho equipos buscan su boleto a Las Vegas

Con incentivos económicos y récords en juego, los enfrentamientos de esta semana marcarán el rumbo del certamen

8 de diciembre de 2025 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shai Gilgeous-Alexander y Cason Wallace durante la victoria del Thunder sobre los Mavericks. (Gerald Leong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los ocho equipos que siguen en contienda por la Copa de la NBA ahora compiten por un pase a Las Vegas para las semifinales del torneo, además de la oportunidad de llevarse más de $500,000 por jugador como recompensa por conquistar el título.

RELACIONADAS

Y para el Thunder de Oklahoma City, hay algo más en juego: la historia.

Los partidos de cuartos de final de la Copa de la NBA —Miami en Orlando, Nueva York en Toronto, Phoenix en Oklahoma City y San Antonio contra los Lakers— están programados para el martes y miércoles. Los ganadores avanzarán a Las Vegas para disputar las semifinales este fin de semana.

Si el Thunder derrota a los Suns, mejorará su marca a 24-1 esta temporada y empatará a Golden State con el mejor inicio de 25 partidos en la historia de la NBA.

También hay incentivos económicos: los jugadores de los conjuntos que alcanzaron los cuartos de final ya tienen asegurados $53,093 cada uno como bono, mientras que los canasteros con contratos duales reciben la mitad de esa cantidad. Alcanzar las semifinales duplica el bono a $106,187.

Una victoria en semifinales garantiza $212,373 en dinero adicional, y los jugadores con contratos estándar del equipo que gane la Copa recibirán $530,933 cada uno. Nuevamente, los jugadores con contratos duales reciben la mitad del bono correspondiente.

Dónde ver y escuchar

Los siete partidos restantes —cuartos de final, semifinales y final— se transmitirán por Amazon Prime. Algunos encuentros de cuartos también tendrán cobertura en mercados locales, mientras que las semifinales y la final serán exclusivas de Prime.

ESPN Radio también transmitirá los tres partidos desde Las Vegas: las semifinales el sábado y la final el 16 de diciembre.

