Lágrimas en OKC: Jalen Williams sufre terrible lesión en la pierna

Oklahoma City - Shai-Gilgeous Alexander anotó 34 puntos, Ajay Mitchell aportó 18 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City se mantuvo invicto con una victoria la noche del domingo de 108-101 sobre los Clippers de Los Ángeles.

Isaiah Hartenstein sumó 12 puntos y 12 rebotes para Oklahoma City, que logró su tercera victoria consecutiva para iniciar la temporada, pero perdió a tres jugadores por lesión, incluido el escolta All-Star Jalen Williams, quien cayó con fuerza al atacar el aro cuando quedaban 1:14.

Williams salió de la cancha en camilla, con toallas cubriéndole la pierna izquierda, mientras que SGA derramaba lágrimas por su compañero de equipo.

El base Cason Wallace (dolor en el hombro izquierdo) y el ala-pívot Jaylin Williams (dolor en la muñeca derecha) abandonaron el partido en el primer cuarto y no regresaron. Mitchell encestó 8 de 14 tiros, con seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 27 minutos.