Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
26 de octubre de 2026
83°Lluvias aisladas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lágrimas en OKC: Jalen Williams sufre terrible lesión en la pierna

El valioso canastero del Thunder abandonó el partido contra los Clippers de Los Ángeles en camilla

26 de octubre de 2026 - 10:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jalen Williams es sacado del tabloncillo en camilla tras lastimarse la pierna en la segunda mitad. (Kyle Phillips)
Por Tim Willert

Oklahoma City - Shai-Gilgeous Alexander anotó 34 puntos, Ajay Mitchell aportó 18 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City se mantuvo invicto con una victoria la noche del domingo de 108-101 sobre los Clippers de Los Ángeles.

Isaiah Hartenstein sumó 12 puntos y 12 rebotes para Oklahoma City, que logró su tercera victoria consecutiva para iniciar la temporada, pero perdió a tres jugadores por lesión, incluido el escolta All-Star Jalen Williams, quien cayó con fuerza al atacar el aro cuando quedaban 1:14.

Williams salió de la cancha en camilla, con toallas cubriéndole la pierna izquierda, mientras que SGA derramaba lágrimas por su compañero de equipo.

El base Cason Wallace (dolor en el hombro izquierdo) y el ala-pívot Jaylin Williams (dolor en la muñeca derecha) abandonaron el partido en el primer cuarto y no regresaron. Mitchell encestó 8 de 14 tiros, con seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 27 minutos.

Darius Garland anotó 16 puntos por Los Ángeles (1-2). Kris Dunn y Brook Lopez tuvieron 15 puntos cada uno para los Clippers, que se acercaron a 97-96 con un triple de Derrick Jones Jr. cuando faltaban tres minutos, pero nunca lograron ponerse más cerca.

Tags
Thunder de Oklahoma CityNBA
ACERCA DEL AUTOR
Tim Willert
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: