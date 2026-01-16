LaMelo Ball anota nueve triples y opaca los 39 puntos de Luka Doncic
Los Hornets de Charlotte se impusieron a los Lakers de Los Ángeles
16 de enero de 2026 - 10:11 AM
Los Ángeles - LaMelo Ball anotó 27 de sus 30 puntos en la segunda mitad e igualó su récord personal con nueve triples por los Hornets de Charlotte, quienes se sobrepusieron a los 39 puntos de Luka Doncic para derrotar el jueves 135-117 a los Lakers de Los Ángeles.
Ball totalizó 11 asistencias y seis rebotes. Encestó ocho triples tan sólo en la segunda mitad, celebrando alegremente cada uno mientras silenciaba a la multitud local en Los Ángeles, el área metropolitana donde nació.
Brandon Miller también anotó 26 puntos por los Hornets, mientras que Miles Bridges agregó 25 y el novato Kon Knueppel terminó con 19.
Diez días después de que los Hornets, con un récord inferior a .500, sorprendieron a Oklahoma City, líder de la NBA, Charlotte dio otra muestra de su potencial. Los Hornets mejoraron a 2-1 en su gira de cinco partidos por la Costa Oeste al alejarse de Doncic y LeBron James, quien tuvo 29 puntos y nueve rebotes.
Doncic encestó seis triples por los Lakers, que sufrieron su cuarto revés en cinco partidos, incluidas derrotas embarazosas ante Sacramento y Charlotte en los últimos cuatro días. La concentración mejorada de Los Ángeles en una victoria sobre Atlanta el martes desapareció —los Hornets anotaron 105 puntos en los últimos tres cuartos.
