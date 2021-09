Larry Ayuso esperaba ser nombrado dirigente de los Cangrejeros de Santurce en el regreso del equipo al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para esta campaña.

No obstante, antes de apostar al exjugador de la liga, la gerencia de la franquicia de expansión optó por el veterano mentor argentino, Néstor “Che” García, con Ayuso de asistente técnico, en el comienzo de esta temporada.

Casi dos meses después, García está fuera y Ayuso fue nombrado mentor del equipo, ganando sus primeros dos partidos en su segundo turno como dirigente en el torneo, luego de un debut atropellado el año pasado con los Atléticos de San Germán en la “burbuja” de hotel Wyndham Gran Río Mar en Río Grande.

García salió de la dirección hace casi dos semanas con marca de 7-9.

PUBLICIDAD

La oportunidad de debutar como técnico en el BSN con San Germán resultó inesperada para Ayuso, quien deseaba hacer una transición más lenta tras una carrera de 23 temporadas como jugador. Antes ya había dado sus primeros pasos como coach en las categorías menores y a nivel colegial con la Universidad de Sagrado Corazón.

Los turnos de dirigir, primero, en San Germán y ahora en Santurce, Ayuso los toma como una bendición sin menospreciar a los que estuvieron antes que él.

“Dios trabaja en su manera y se presentó esta oportunidad. Ché fue un mentor para mí ese ese aspecto de crecer. Sí, yo esperaba ser el coach (este año) pero son cosas del negocio. Lo importante es que uno esté disponible y esté ahí para apoyar y hacer el trabajo”, dijo Ayuso en un aparte con El Nuevo Día tras el triunfo de Santurce contra Carolina en la jornada del miércoles.

“Me tocó ser asistente, una posición nueva para mí. Pero fue una transición buena para mí. Aprendí mucho de Ché, un coach que tiene su historia y conocimiento. En el poco tiempo que estuvo, pude aprender”, agregó.

La carrera de Ayuso, primer jugador del BSN en anotar 1,700 triples, como dirigente en una liga profesional comenzó de forma accidentada. La temporada 2020 iba a ser su última como jugador hasta que la pandemia del COVID-19 cambió los planes.

Antes de la reanudación del torneo en la “burbuja”, David Rosario salió de la dirección de los Atléticos y Ayuso lo sustituyó, guiando al equipo a los cuartos de final.

PUBLICIDAD

“En San Germán entiendo que estaba bregando con un grupo más joven. No era difícil pero tampoco era fácil llegarles a ellos. Muchos me conocían y el respeto estaba porque sabían quien yo era y jugaron conmigo antes que comenzara el COVID. Pero, este grupo que tengo ahora es un poco más veterano, con quienes he jugado y los conozco muy bien y he estado aquí desde el principio así que sé lo que estaba pasando. Mi entrada no fue tan difícil en cuestión de relaciones como jugador, como coach. La transición no fue tan difícil porque saben lo que traigo a la mesa”, declaró Ayuso en referencia a jugadores como José Juan Barea, Filiberto Rivera, Denis Clemente e Isaac Sosa.

Larry Ayuso en su debut como dirigente en el BSN con los Atléticos de San Germán en noviembre pasado. (Suministrada / BSN / José Santana )

El impacto de Ayuso, de 44 años, en los Cangrejeros ha sido notable. El sábado pasado, salió airoso cómodamente ante Quebradillas y el miércoles también ganó ante Carolina para nivelar la marca a 9-9 y ocupar el tercer puesto en la División B.

Después de vencer a los Gigantes, Barea elogió el trabajo de Ayuso.

“Larry desde que llegó ha hecho un trabajo increíble. Esto ha cambiado. Está todo el mundo motivado… Es totalmente diferente. Con Ché no funcionó. Esas cosas pasan en el baloncesto. Lo he visto y ustedes también. Creo que Larry se merecía la oportunidad y nos está preparando muy bien para estos juegos”, opinó Barea, excompañero de Ayuso en el Equipo Nacional.

De debutar como técnico en una franquicia de mercado pequeño, el segundo turno al bate de Ayuso se da en un equipo que aspira al campeonato desde el saque en una franquicia que tiene como cancha local el recinto de entrenamiento más grande de Puerto Rico (Coliseo José Miguel Agrelot) y al artista de música urbana Bad Bunny como coapoderado.

PUBLICIDAD

Ayuso asegura estar listo para este tipo de escenario. Presión tuvo en el pasado cuando guió a los Cangrejeros al campeonato del BSN en 2007 frente a los Capitanes de Arecibo en un séptimo juego escenificado en un abarrotado “Choliseo”.

“Yo jugué frente a 18,000 personas. No es una distracción. Solo me enfoco en hacer el equipo mejor para lo que aquí se quiere. Quieren ganar y esta franquicia es prestigiosa. Todo el mundo sabe la historia de Santurce. Jugué con ellos para su último campeonato. Esperan ganar y es lo que trato de dar. Mientras que los jugadores estén saludables, tengo el talento para lograr cosas buenas en esta recta”, comentó.

El sello de Ayuso como jugador -con sus canastos de tres puntos- ha estado presente en sus primeros dos juegos como entrenador. Para un equipo que se le hizo difícil encestar el triple al principio del torneo, viene de anotar 13 ‘bombazos’ contra Quebradillas y 15 ante Carolina.

“Tenemos buenos tiradores. No sé que pasó al principio. Te puedo decir que con el cambio los jugadores se sienten más cómodos con la ofensiva. Pero siempre tuvimos buenos tiradores. Además, que hemos jugado en casa (los últimos dos juegos), donde hemos practicado siempre. Quiero seguir trabajando para ser el mejor coach que pueda. Como jugador quería ser el mejor y ahora es la misma mentalidad. Tengo metas y quiero seguir escalando, dar lo mejor de mí”.