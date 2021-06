Hace un año y cuatro meses que la Selección Nacional femenina de Puerto Rico hizo historia cuando clasificó por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Para encender el pebetero en Tokio, restan 33 días y las integrantes del combinado patrio aún no se sienten olímpicas.

La emoción fue avasalladora en Francia en febrero de 2020 cuando el Equipo Nacional alcanzó el boleto, pero era inimaginable meses después que una pandemia paralizara el planeta. Ahora que las “12 guerreras” están de vuelta tan cerca de la fecha, el sentimiento de la hazaña está algo entumecido.

“Todavía me siento como el año pasado cuando clasificamos. Todavía no he caído en cuenta”, dijo la alera Jazmon Gwathmey, una de las mejores anotadoras de Puerto Rico en la AmeriCup, que tuvo su última jornada ayer en el coliseo Roberto Clemente.

“De hecho, lo estuve hablando con mi padre en estos días. Me dijo, “Jaz, ¿sabes que vas para las Olimpiadas?”. Y yo, “sí, lo sé”. Es que no me ha impactado todavía. Cuando llegue allá y vea todo; las luces, los anillos, la villa olímpica, ahí es que creo que caeré en cuenta de que estoy representando a mi país en la plataforma más grande del mundo. Estoy lista para que ese sentimiento me invada, pero todavía no”, agregó.

La mente de la Selección ha estado ocupada en la primera parte del año. Primero con el torneo Centrobasket el pasado marzo en El Salvador, donde repitió el oro y clasificó para los Juegos Panamericanos 2023. Luego de unos fogueos en Bélgica, la escuadra regresó a la isla para hacer historia en la AmeriCup, alcanzando por primera vez la final del torneo continental tras vencer a Canadá 65-61 el viernes en la semifinal. El sábado, se quedaron con su primera medalla de plata del torneo al caer 74-59 contra Estados Unidos.

“Es una locura. Se supone que fuera el año pasado y creo que lo echamos a un lado porque se pensó que no podía pasar”, comentó Allison Gibson, delantera del seleccionado. “Ahora que la fecha está cerca, estamos enfocadas en el torneo de ahora y luego pondremos nuestra mente en los Juegos, prepararnos y que nos choque de que realmente hicimos historia representando a Puerto Rico en un escenario grande”.

✉ Email Puerto Rico y Estados Unidos se vieron por primera vez en una final de la AmeriCup escenificada en el coliseo Roberto Clemente. En la foto, Allison Gibson lanza al canasto. (David Villafane/Staff)

Puerto Rico dio la batalla contra el mejor equipo del mundo y ganó la primera mitad 36-34. En la foto, la armadora Dayshalee Salamán se apresta a anotar. (David Villafane/Staff)

Unas 4,000 personas se dieron citas para apoyar a la Selección femenina. La asistencia estaba limitada a un 50 por ciento debido a los protocolos salubristas en medio de la pandemia de COVID-19. (David Villafane/Staff)

En la segunda mitad, Estados Unidos tomó control para ganar el encuentro. En la foto, Aliyah Boston, una de las mejores anotadoras del partido. (David Villafane/Staff)

En los minutos finales del encuentro, ocurrió un apagón en la instalación deportiva. (David Villafañe Ramos)

Las jugadoras aprovecharon la pausa para realizar una amistosa competencia de bailes. En el medio, Dayshalee Salamán demuestra sus dotes de bailarina. (David Villafane/Staff)

La integrantes de Estados Unidos se unieron a la pista de baile improvisada. (David Villafañe Ramos)

Las puertorriqueñas agradecieron el apoyo de los presentes luego de su primera presea e plata en el torneo. (David Villafane/Staff)

El seleccionado de Brasil se colgó la medalla de bronce tras vencer más temprano a Canadá en tiempo extra. (David Villafañe Ramos)

Puerto Rico posa con la medalla de plata. (David Villafane/Staff)

El tiempo extra para los Juegos, en parte, fue una bendición para la fogosa armadora Dayshalee Salamán. Como se ha reseñado en los pasados meses, la apodada “Dinamita” se recuperó de una cirugía en el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda, lesión sufrida durante los encuentros para clasificar a Tokio. Así que tener el momento tan cerca, completamente sanada, la inunda un poco de incredulidad.

“Sinceramente no lo he pensado, no le he dado mucha cabeza. Estoy con mentalidad de AmeriCup, día a día; no sabemos de mañana. Pero, ya que me preguntas, me siento contenta y satisfecha con todo el sacrificio que hice todo el año para estar presente en los Juegos”, dijo.

“Es algo durísimo (bueno). Algo increíble. Algo marcado en nuestras vidas y en los libros puertorriqueños. Yo creo que cuando toque esa cancha lloro. Va a significar demasiado estar ahí. El puertorriqueño ha seguido nuestra trayectoria en el pasado y sabe que nos lo merecemos”

Plan hacia Tokio

Con una medalla de la Americup, Puerto Rico tomará unos días de descanso y volverá a las prácticas en la isla por las próximas semanas antes de partir a Japón 15 días antes del inicio de las Olimpiadas. En suelo asiático fogueará con Francia y el quinteto anfitrión. Inicia su participación en el torneo olímpico el 27 de julio contra China. Ambos equipos están en el Grupo C con Australia y Bélgica. El Grupo A los componen Corea del Sur, Serbia, Canadá y España; y el en el Grupo B jugarán Nigeria, Japón, Francia y Estados Unidos.

“Es un orgullo enorme poner los colores de mi patria en el nivel más alto. Ser de esos 12 equipos que van a estar en las Olimpiadas es un sueño hecho realidad”, declaró Pamela Rosado, capitana de la Selección.