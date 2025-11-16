LeBron James culmina rehabilitación y se prepara para regresar con los Lakers
Tras trabajar con el filial en la G-League, el astro de 40 años está listo para reintegrarse al equipo principal
16 de noviembre de 2025 - 4:04 PM
LeBron James está a un paso de regresar a las canchas. Tras completar varios días de prácticas con los South Bay Lakers, la filial de la franquicia en la G-League, el veterano de 40 años fue reasignado este domingo al equipo principal y será participante pleno en los entrenamientos del lunes, informó el domingo ESPN.
James estuvo entrenando desde el miércoles, aprovechando la ausencia del equipo principal, que cerraba una gira de cinco partidos por distintos puntos del país. Durante su estancia en la G-League, realizó sesiones de 5 contra 5 y prácticas sin limitaciones, sin mostrar dolor ni molestias en la ciática del lado derecho del cuerpo, añadió el medio estadounidense.
Los Lakers iniciaron la temporada con marca de 10-4, ubicándose en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.
LeBron James has been reassigned back to the Lakers from NBA G League South Bay and will be a full participant at Lakers practice on Monday, sources tell ESPN. James completed multiple days of practices and 5-on-5 sessions this week in the G League and his debut is nearing.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2025
El conjunto angelino regresará a la acción este martes ante el Jazz de Utah en el Crypto.com Arena, antes de viajar nuevamente a Salt Lake City para un segundo enfrentamiento el domingo.
