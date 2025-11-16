Opinión
Feriados
16 de noviembre de 2025
82°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LeBron James culmina rehabilitación y se prepara para regresar con los Lakers

Tras trabajar con el filial en la G-League, el astro de 40 años está listo para reintegrarse al equipo principal

16 de noviembre de 2025 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LeBron James, a la izquierda, celebra en la banca un canasto de los Lakers junto a su hijo Bronny James. (Mark J. Terrill)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

LeBron James está a un paso de regresar a las canchas. Tras completar varios días de prácticas con los South Bay Lakers, la filial de la franquicia en la G-League, el veterano de 40 años fue reasignado este domingo al equipo principal y será participante pleno en los entrenamientos del lunes, informó el domingo ESPN.

James estuvo entrenando desde el miércoles, aprovechando la ausencia del equipo principal, que cerraba una gira de cinco partidos por distintos puntos del país. Durante su estancia en la G-League, realizó sesiones de 5 contra 5 y prácticas sin limitaciones, sin mostrar dolor ni molestias en la ciática del lado derecho del cuerpo, añadió el medio estadounidense.

Los Lakers iniciaron la temporada con marca de 10-4, ubicándose en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.

El conjunto angelino regresará a la acción este martes ante el Jazz de Utah en el Crypto.com Arena, antes de viajar nuevamente a Salt Lake City para un segundo enfrentamiento el domingo.

NBALakers de Los ÁngelesLeBron JamesBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
