LeBron James culmina rehabilitación y se prepara para regresar con los Lakers

LeBron James está a un paso de regresar a las canchas. Tras completar varios días de prácticas con los South Bay Lakers, la filial de la franquicia en la G-League, el veterano de 40 años fue reasignado este domingo al equipo principal y será participante pleno en los entrenamientos del lunes, informó el domingo ESPN.

James estuvo entrenando desde el miércoles, aprovechando la ausencia del equipo principal, que cerraba una gira de cinco partidos por distintos puntos del país. Durante su estancia en la G-League, realizó sesiones de 5 contra 5 y prácticas sin limitaciones, sin mostrar dolor ni molestias en la ciática del lado derecho del cuerpo, añadió el medio estadounidense.

Los Lakers iniciaron la temporada con marca de 10-4, ubicándose en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.