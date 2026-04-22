Cataño albergará el Juego de Estrellas de la pelota Doble A, entre los equipos Caribe y Atlántico

El Estadio Perucho Cepeda de Cataño será escenario por primera vez este sábado del Juego de Estrellas 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, informó la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

El evento reunirá a figuras del presente y del pasado del béisbol puertorriqueño, en específico unos 50 exjugadores que se tirarán al terreno para un partido de leyendas de la pelota federativa, seguido por los 70 peloteros más destacados de la actual campaña que protagonizarán el Juego de Estrellas entre los equipos Caribe y Atlántico.

El partido estelar está programado para las 7:00 de la noche entre los equipos Atlántico y Caribe, y será transmitido por WIPR Canal 6.

La agenda comenzará a la 1:00 de la tarde con la quinta edición del juego de leyendas, que tendrá como dirigentes a los exjugadores del Equipo Nacional, Efraín “Cano” García y Carlos Roberto Lugo.

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Más adelante, a las 4:00 p.m., se celebrará el retiro de números de los exjugadores Andrés Castro Cedeño, José “Bolsi” Guadalupe, Efraín “Pinpín” Barbosa Matías y Pedro “Somber” Marrero Narváez, en una actividad organizada por los Lancheros y el Municipio Autónomo de Cataño.

A las 5:00 p.m. se llevarán a cabo las competencias prejuego, con los eventos de tiro a segunda base y cuadrangulares, mientras que a las 6:30 p.m. serán los actos protocolares.

Durante esa ceremonia será dedicada la actividad a Guillermo Montañez, exjugador de los Lancheros, del Equipo Nacional y de las Grandes Ligas. Además, recibirán reconocimientos especiales el lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, por sus 90 victorias, y José Vélez, lanzador de los Lancheros de Cataño, quien logró un ‘no hit-no run’ esta temporada.

Los dirigentes Juan Medina, de los Patrulleros de San Sebastián, y Roberto López, de los Artesanos de Las Piedras, estarán al frente de las novenas del Juego de Estrellas.