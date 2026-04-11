San Sebastián sigue sin perder y mejora a 13-0 en el Béisbol Superior Doble A

Los Patrulleros de San Sebastián extendieron el viernes su invicto a 13-0 al tiempo que tres equipos aseguraron su clasificación a la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en el fin de semana dedicado al legendario Roberto Clemente.

San Sebastián blanqueó y aplastó 13-0 a los Navegantes de Aguada para dejarlos fuera de contienda en la lucha por la clasificación a la postemporada.

Anthony Borrero lanzó 8.1 entradas con siete ponches y apenas dos hits permitidos para apuntarse la victoria. Ángel Figueroa y César Morillo encabezaron la ofensiva con tres carreras impulsadas cada uno.

En la misma sección, los Fundadores de Añasco poncharon su boleto clasificatorio con cómodo resultado de 13-3 sobre los Libertadores de Hormigueros, con tres carreras remolcadas y dos anotadas de José Layer.

En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa se convirtieron en el primer equipo clasificado de la sección al imponerse 7-5 sobre los Samaritanos de San Lorenzo, mientras los Jueyeros de Maunabo vencieron 4-2 a los Grises de Humacao con grand slam de Juan Díaz en la décima entrada.

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En los cruces entre las secciones Sur y Central, los Criollos de Caguas fueron el otro equipo en asegurar su clasificación a la postemporada al blanquear 10-0 a los Peces Voladores de Salinas, respaldados por nueve ponches en siete episodios del derecho Jason García.

Por su parte, los Pescadores del Plata de Comerío sumaron su quinta victoria consecutiva al derrotar 3-1 a los Potros de Santa Isabel, con 10 ponches en ocho entradas de Héctor Hernández.

Además, los Brujos de Guayama vencieron 6-5 a los Bravos de Cidra en 11 entradas, con jonrón de Kevin Santiago.

Los Poetas de Juana Díaz aplastaron 15-4 a los Próceres de Barranquitas con tres carreras impulsadas de Jadiel Sánchez y un cuadrangular de Carlos Rodríguez, mientras los Polluelos de Aibonito superaron 7-2 a los Cachorros de Ponce con tres remolcadas de Pablo Sánchez y Ángel Rosa.

En los cruces entre las secciones Norte y Metro, los Industriales de Barceloneta dominaron 5-2 a los Guardianes de Dorado, los Montañeses de Utuado dejaron atrás una cadena de cuatro derrotas al vencer 12-7 a los Mets de Guaynabo, y los Gigantes de Carolina frenaron la racha de seis victorias de los Atenienses de Manatí al imponerse 9-2 con 6.2 entradas en cero de Héctor Quiñones.

También, los Tigres de Hatillo dejaron en el terreno 6-5 al Melao Melao de Vega Baja con hit de oro de Félix Báez, los Maceteros de Vega Alta derrotaron 3-2 a los Titanes de Florida y los Lancheros de Cataño detuvieron la cadena de seis triunfos de los Arenosos de Camuy con resultado de 11-5. Carlos Díaz conectó dos jonrones y remolcó cinco carreras por los Lancheros, que suman cuatro victorias al hilo.

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En el Suroeste, los Piratas de Cabo Rojo se impusieron 3-2 sobre los Petroleros de Peñuelas y los Cardenales de Lajas derrotaron 5-3 a los Cafeteros de Yauco.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar 2-1 a los Cariduros de Fajardo con 6.1 entradas del estelar derecho Adalberto Flores y un cuadrangular solitario de AJ Jiménez.

Mientras, los Cocoteros de Loíza reaccionaron tras cuatro derrotas en línea al dominar 12-11 a los Halcones de Gurabo.

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