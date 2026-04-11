San Sebastián sigue sin perder y mejora a 13-0 en el Béisbol Superior Doble A
Los Patrulleros aplastaron 13-0 el viernes a los Navegantes de Aguada
11 de abril de 2026 - 11:43 AM
11 de abril de 2026 - 11:43 AM
Los Patrulleros de San Sebastián extendieron el viernes su invicto a 13-0 al tiempo que tres equipos aseguraron su clasificación a la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en el fin de semana dedicado al legendario Roberto Clemente.
San Sebastián blanqueó y aplastó 13-0 a los Navegantes de Aguada para dejarlos fuera de contienda en la lucha por la clasificación a la postemporada.
Anthony Borrero lanzó 8.1 entradas con siete ponches y apenas dos hits permitidos para apuntarse la victoria. Ángel Figueroa y César Morillo encabezaron la ofensiva con tres carreras impulsadas cada uno.
En la misma sección, los Fundadores de Añasco poncharon su boleto clasificatorio con cómodo resultado de 13-3 sobre los Libertadores de Hormigueros, con tres carreras remolcadas y dos anotadas de José Layer.
En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa se convirtieron en el primer equipo clasificado de la sección al imponerse 7-5 sobre los Samaritanos de San Lorenzo, mientras los Jueyeros de Maunabo vencieron 4-2 a los Grises de Humacao con grand slam de Juan Díaz en la décima entrada.
En los cruces entre las secciones Sur y Central, los Criollos de Caguas fueron el otro equipo en asegurar su clasificación a la postemporada al blanquear 10-0 a los Peces Voladores de Salinas, respaldados por nueve ponches en siete episodios del derecho Jason García.
¡Llegó la zafra! 🌾— Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) April 11, 2026
Los Azucareros de Yabucoa, primer equipo clasificado a la #Postemporada2026 en la Sección Sureste.#LigaDobleA pic.twitter.com/aOzr3ZRRci
Por su parte, los Pescadores del Plata de Comerío sumaron su quinta victoria consecutiva al derrotar 3-1 a los Potros de Santa Isabel, con 10 ponches en ocho entradas de Héctor Hernández.
Además, los Brujos de Guayama vencieron 6-5 a los Bravos de Cidra en 11 entradas, con jonrón de Kevin Santiago.
Los Poetas de Juana Díaz aplastaron 15-4 a los Próceres de Barranquitas con tres carreras impulsadas de Jadiel Sánchez y un cuadrangular de Carlos Rodríguez, mientras los Polluelos de Aibonito superaron 7-2 a los Cachorros de Ponce con tres remolcadas de Pablo Sánchez y Ángel Rosa.
En los cruces entre las secciones Norte y Metro, los Industriales de Barceloneta dominaron 5-2 a los Guardianes de Dorado, los Montañeses de Utuado dejaron atrás una cadena de cuatro derrotas al vencer 12-7 a los Mets de Guaynabo, y los Gigantes de Carolina frenaron la racha de seis victorias de los Atenienses de Manatí al imponerse 9-2 con 6.2 entradas en cero de Héctor Quiñones.
También, los Tigres de Hatillo dejaron en el terreno 6-5 al Melao Melao de Vega Baja con hit de oro de Félix Báez, los Maceteros de Vega Alta derrotaron 3-2 a los Titanes de Florida y los Lancheros de Cataño detuvieron la cadena de seis triunfos de los Arenosos de Camuy con resultado de 11-5. Carlos Díaz conectó dos jonrones y remolcó cinco carreras por los Lancheros, que suman cuatro victorias al hilo.
En el Suroeste, los Piratas de Cabo Rojo se impusieron 3-2 sobre los Petroleros de Peñuelas y los Cardenales de Lajas derrotaron 5-3 a los Cafeteros de Yauco.
En el Este, los Artesanos de Las Piedras consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar 2-1 a los Cariduros de Fajardo con 6.1 entradas del estelar derecho Adalberto Flores y un cuadrangular solitario de AJ Jiménez.
Mientras, los Cocoteros de Loíza reaccionaron tras cuatro derrotas en línea al dominar 12-11 a los Halcones de Gurabo.
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