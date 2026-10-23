LeBron James logra la mayor remontada de su carrera frente a su exequipo
Filadelfia borró un déficit de 29 puntos en su debut en casa para vencer a los Cavaliers de Cleveland
23 de octubre de 2026 - 11:03 PM
23 de octubre de 2026 - 11:03 PM
Filadelfia - Tyrese Maxey anotó 32 puntos y Joel Embiid sumó 24 para ayudar a LeBron James y a los 76ers de Filadelfia a borrar un déficit de 29 puntos en su debut en casa y sorprender la noche del jueves por 114-106 a los Cavaliers de Cleveland.
James terminó con 17 puntos y 10 rebotes en la mayor victoria con remontada de su carrera, y el también recién llegado Jaylen Brown aportó 21 puntos en un partido que ya podría ser difícil de superar para los Sixers esta temporada, que han comenzado con triunfos sobre los Knicks, campeones de la NBA, y los Cavaliers, finalistas de la Conferencia Este.
BROWN, MAXEY, EMBIID, LEBRON LEAD 29-POINT COMEBACK 🔥— NBA (@NBA) October 23, 2026
In the 2nd half:
Brown: 17 PTS, 5 REB
Maxey: 17 PTS, 4 AST, 2 STL
Embiid: 15 PTS
LeBron: 12 PTS, 7 REB, 4 AST
LARGEST SIXERS COMEBACK OF THE PLAY-BY-PLAY ERA! pic.twitter.com/s0Vet48MsA
Los Sixers se negaron a caer sin pelear y casi se meten en una pelea cuando Maxey y su excompañero en Filadelfia, James Harden, se encararon en el cuarto periodo antes de que los separaran. Maxey fue incansable en defensa y fue el catalizador de una racha de 15-0 en el último cuarto que le dio la ventaja a los Sixers y dejó a los Cavaliers buscando respuestas sin encontrarlas.
Donovan Mitchell anotó 32 puntos por los Cavs en su primer partido de la temporada.
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