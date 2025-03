Lesión de LeBron James preocupa a los Lakers, pero el estelar jugador no teme una larga ausencia

James se lesionó la ingle izquierda en el cuarto período de la derrota de los Lakers 111-101 ante Boston el sábado. Los Lakers no han indicado cuánto tiempo esperan que el alero estrella esté fuera de juego.

El propio James comentó después que no estaba demasiado preocupado por que fuera una ausencia prolongada, creyendo que no es tan grave como la lesión en la ingle que sufrió durante un partido de Navidad en 2018, lo que lo obligó a perderse los siguientes 17 partidos.

Redick dijo que Doncic no debería sentir presión para hacer más en ausencia de James.

“Creo que Luka es Luka y no le estamos pidiendo que haga nada o que sea alguien que no es”, dijo Redick. “Tampoco estamos pidiendo a los otros chicos que se eleven y sean alguien que no son. Tenemos suficiente potencia de fuego con Austin y Luka como creadores de tiros y haremos nuestro mejor esfuerzo para tener tiro con ellos”.