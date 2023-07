Guanajuato, México – La entrenadora de la Selección Nacional de México, la estadounidense Lindsey Harding, se unió al dirigente boricua Jerry Batista, condenando el arbitraje de la AmeriCup, torneo que se lleva a cabo en el Domo de la Feria de la ciudad de León.

El conjunto mexicano cayó el martes 70-64 ante Puerto Rico.

“No sé qué están tratando de hacer, pero pueden hacerlo mejor. Estoy todavía en shock. Le pregunté a unos de los árbitros qué vio, y me dio una advertencia. Son muy sensibles”, expresó Harding a este medio.

“Por poco me dan otro ‘warning’ por celebrar con mi equipo. Me dijeron que me calmara. Constantemente estuvieron haciéndome miradas amenazantes con tal de expulsarme. Tienen que mejorar. Es el peor arbitraje que he visto en mi vida”, añadió.

Harding, exjugadora de la WNBA, fue nombrada recientemente dirigente de los Stockton Kings en la NBA G-League. Fue, también, asistente, en los Kings de Sacramento en la NBA e igualmente trabajó con los 76ers de Filadelfia como coach de desarrollo.

“Puerto Rico hizo un gran trabajo. Jugadoras fuertes, atléticas. Corrieron bien. Juntas juegan muy bien. Es difícil detenerlas. Queríamos hacerlos en transición, pero no pudimos. Estuvimos cerca. Pudimos ganar. Sabemos lo buenas que son”, destacó.

Harding, además, envió un mensaje a todas aquellas mujeres que aspiran a algún día pasar a la faceta de entrenadoras, incluso en la mejor liga del mundo, como lo es la NBA.

“Amo entrenar. He tenido la oportunidad de dirigir a jugadores en la NBA. Soy afortunada de la oportunidad. También a partir de ahora estaré en la G-League como coach principal. La organización de los Kings confía mucho en mí. Estoy emocionada”, detalló.

La fanaticada de México se queja de la decisión de los oficiales. (Josian Bruno Gómez)

“Quiero hacer lo que nunca se ha hecho. Hay gente por ahí que no le gusta la idea, pero eso es problema de ellos. Yo voy a luchar por mis sueños”, concluyó.

Harding promedió en su carrera en la WNBA 9.8 puntos y cuatro asistencias en 270 juegos para seis distintas franquicias en la WNBA.