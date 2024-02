Llega el turno grande para Puerto Rico por el pasaje olímpico en el baloncesto femenino ante Nueva Zelanda: “Es el juego que nos podría dar el pase”

En el papel, sucedió lo que no debe sorprender, una derrota ante Francia , y sobre el papel también, Puerto Rico puede apostar a su clasificación al baloncesto femenino de los Juegos Olímpicos con una victoria sobre Nueva Zelanda en su próximo turno.

“La última vez que jugamos con Francia, no nos dieron una pela así. Fue abierto, pero no fue por tanto. Ayer (jueves) realmente nos rompieron. En términos generales tiramos de 57-9 de campo... un 15%. Y de tres puntos, de 27-4, que fue 14 por ciento. Fue un juego difícil. Pero lo sabíamos. Nuestras jugadoras ofensivas no metieron la bola”.