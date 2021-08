Los estelares armadores fueron el foco inmediato cuando se abrió la ventana de agencia libre de la NBA el lunes por la noche, con Kyle Lowry rumbo al Miami Heat, Lonzo Ball camino a los Chicago Bulls, mientras que Chris Paul y Mike Conley consiguieron lucrativos acuerdos para permanecer con sus equipos actuales.

Lowry y la agencia que lo representa, Priority Sports, dijeron que se dirigía al Heat. Una persona con conocimiento del trato dijo que firmaría un contrato de tres años por un valor de casi $30 millones anuales en lo que se convertirá en un contrato de firma y canje que envía a Goran Dragic y Precious Achiuwa de Miami a Toronto. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga aún no había aprobado nada.

“Miami Heat X Kyle Lowry ¡¡Vamos!” Lowry escribió en Twitter, seguido de cinco emojis de fuego.

Paul acordó un contrato para permanecer con el campeón de la Conferencia Oeste Phoenix Suns, dijo otra persona con conocimiento de ese trato. Valdría casi $120 millones si se completan los cuatro años y empujaría las ganancias de la carrera de Paul más allá de la marca de $400 millones. Rechazó una opción de $ 44.2 millones para la próxima temporada para negociar un acuerdo más largo, y después del éxito que los Suns tuvieron esta temporada en su carrera hacia las Finales de la NBA, parecía dudoso que buscaría jugar en otro lugar.

Conley acordó un contrato de cuatro años y $73 millones para permanecer con el Utah Jazz, el equipo que terminó la temporada pasada con el mejor récord de temporada regular de la NBA y espera recuperar la mayor parte del mismo núcleo para otra carrera esta temporada. Conley confirmó el fichaje en Twitter; una persona confirmó los términos a AP.

La ventana de la NBA para las conversaciones se abrió a las 6 p.m. y como se ha convertido en tradición, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los acuerdos de apretón de manos. No se pueden firmar nuevos contratos hasta el mediodía (hora del Este) del viernes. La liga estableció el tope salarial para la próxima temporada en $112,414 millones, con el nivel de impuestos en $136,606 millones.

Miami hizo el mayor revuelo temprano, no solo contratando a Lowry, sino aceptando términos con el especialista en triples Duncan Robinson en un acuerdo que valdría casi $90 millones. Robinson, dijo una persona con conocimiento del trato, acordó un contrato en el que se garantizan cuatro años y el quinto solo parcialmente.

Y Miami no ha terminado: no solo es el verano en el que Bam Adebayo acordó el contrato de cinco años y $ 163 millones acordado el otoño pasado, sino que el Heat planea finalizar una extensión que valdría un promedio de aproximadamente $45 millones anuales con Jimmy Butler a finales de esta semana. Butler y el Heat no pueden comenzar esas conversaciones hasta el viernes como muy pronto según la regla de la liga.

Lowry se va de Toronto después de nueve temporadas allí y ayuda a los Raptors a ganar el campeonato de la NBA de 2019. Considerado por muchos como el Raptor más grande de todos los tiempos, es apropiado que su último movimiento con el equipo equivalga a otra asistencia: una firma e intercambio para asegurarse de que Toronto recupere algunos activos en lugar de simplemente verlo irse como agente libre.

Ball será adquirido por los Bulls de Nueva Orleans en un acuerdo de firma e intercambio por valor de $85 millones, anunció Klutch Sports. El acuerdo, según ESPN, también incluía enviar a Tomas Satoransky y Garrett Temple desde Chicago a los Pelicans.

Otros acuerdos alcanzados el lunes y confirmados a AP por personas con conocimiento de las transacciones:

—- El campeón de la NBA, Bucks de Milwaukee, se quedará con Bobby Portis para la próxima temporada, con una opción de jugador para 2022-23.

- Los Nuggets de Denver llegaron a acuerdos por dos años para mantener al escolta Will Barton y al alero JaMychal Green. El trato de Barton es por $ 32 millones y el de Green por $ 17 millones.

- Los Mavericks de Dallas acordaron un contrato por cuatro años y $74 millones para retener a Tim Hardaway Jr.

- Los Pacers de Indiana acordaron un contrato de cuatro años para mantener al base T.J. McConnell, con ESPN informando que el acuerdo valdría aproximadamente $ 9.5 millones anuales.