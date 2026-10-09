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Los Capitanes radicarán cambio para adquirir a Walter Hodge Jr. desde Santurce

El veterano canastero estaría de vuelta a la franquicia de la Villa del Capitán Correa

9 de octubre de 2026 - 11:23 AM

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Walter Hodge Jr. tiene 40 años y viene de promediar 12.7 puntos con los Cangrejeros en 2026. (BSN / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Capitanes de Arecibo se preparan para someter ante el Baloncesto Superior Nacional (BSN) una transacción que permitiría el regreso del armador Walter Hodge Jr. a la franquicia, confirmó El Nuevo Día.

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El movimiento representaría el retorno de Hodge a la organización arecibeña que anteriormente lo envió a los Cangrejeros de Santurce en un cambio por el escolta Alfonso Plummer luego de la campaña de 2023.

Con los Capitanes, el base, de 40 años, jugó en siete series finales y ganó tres títulos (2016, 2018, 2021). Debutó con ellos en 2012. Y en los últimos dos campeonatos fue seleccionado el Más Valioso de la final. También fue el ‘MVP’ en la fase regular en dos ocasiones (2014, 2022).

Con Hodge Jr., los Capitanes entonces desistirían de la idea de contratar a un importado en la posición de armador. Derrick Walton fue el base titular en 2026. Diego González y Rafael Pinzón compartirían el punto con Hodge Jr.

Hodge Jr. viene de promediar 12.7 puntos y 3.8 asistencias con los Cangrejeros.

En medio de la fase regular, Hodge Jr. fue suspendido por los Cangrejeros y el BSN al enfrentar un caso de violencia de género.

Luego regresó a cancha cuando la vista en alzada para atender la acusación en su contra de violencia doméstica, fuera desestimada y el juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, encontró no causa para juicio.

Los Capitanes serán dirigidos por el exjugador Larry Ayuso.

La transacción entre los Capitanes y los Cangrejeros quedaría sujeta a la aprobación de la liga antes de hacerse efectiva.

Emmanuel Márquez, del portal EasyEndurance, informó sobre la transacción el jueves.

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Walter HodgeCangrejeros de Santurce Capitanes de Arecibo
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