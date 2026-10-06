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Ángel Matías pasa a los Leones en cambio que lleva a Aleem Ford a Santurce

Los Cangrejeros también recibieron el primer turno de Ponce del próximo sorteo de jugadores

6 de octubre de 2026 - 1:03 PM

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Ángel Matías promedió 9.3 puntos por juego con Santurce en la pasada temporada. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Leones de Ponce continúan moviendo sus fichas de cara a la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con la adquisición del delantero Ángel Matías en una transacción que envía a Aleem Ford a los Cangrejeros de Santurce.

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Como parte del acuerdo, Ponce también recibe de Santurce una selección de primera ronda del sorteo de nuevo ingreso de 2028, mientras que los Cangrejeros adquieren el turno de primera ronda de los Leones en 2027.

Matías, que pertenece al programa nacional de 3x3, viene de promediar 9.3 puntos y 3.5 rebotes en la pasada temporada con los Cangrejeros. Jugó cinco temporadas con Santurce.

Ford, por su lado, tuvo una limitada participación con los Leones debido a una lesión.

La transacción forma parte del proceso de reestructuración de Ponce con miras a la próxima temporada, en la que la organización procura fortalecer su núcleo de jugadores nativos y, al mismo tiempo, ganar flexibilidad para realizar otros movimientos, indicó la gerencia de los Leones a través de un comunicado de prensa.

“Nuestra intención es construir una plantilla con mayor disponibilidad, profundidad y versatilidad. Matías puede desempeñarse en más de una posición, nos brinda experiencia dentro del talento nativo, ha ganado campeonato y se ajusta bien a la dirección que estamos tomando de cara al 2027”, expresó la gerencia de los Leones.

Ponce recupera un turno para 2028

La inclusión de una selección de primera ronda de 2028 también tiene importancia para los planes futuros de la franquicia.

Ponce había cedido ese turno a los Piratas de Quebradillas como parte de la transacción mediante la cual adquirió a Nate Santos por el delantero Jordan Murphy.

Con el acuerdo con Santurce, los Leones recuperan una selección de primera ronda para ese sorteo.

“Cedimos el turno de este año por Matías, un jugador probado, que atiende una debilidad del equipo, y recuperamos el turno de primera ronda de 2028. Adquirimos a Matías y la flexibilidad bajo el tope salarial para poder realizar futuras contrataciones que puedan surgir en beneficio de la organización”, agregó la gerencia.

Ford, por su parte, continuará su carrera con los Cangrejeros luego de formar parte de la plantilla ponceña.

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Leones de PonceBSNCangrejeros de Santurce
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