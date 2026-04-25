Los Celtics de Boston ganan 108-100 a los 76ers de Filadelfia en el tercer partido de los playoffs de la NBA

Filadelfia- Jayson Tatum siguió brillando en su regreso de la lesión con 25 puntos y Jaylen Brown también anotó 25 para ayudar a los Celtics de Boston a vencer a los 76ers de Filadelfia 108-100 el viernes por la noche y tomar una ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El cuarto partido se jugará el domingo en Filadelfia.

Tatum anotó 5 de 9 tiros de 3 puntos en apenas su 19º partido de la temporada tras la operación a la que se sometió el pasado mes de mayo para reparar su talón de Aquiles. Brown anotó ocho puntos consecutivos al final del cuarto para una ventaja de 96-92 que puso cierta distancia entre ellos y un equipo de los Sixers rebosante de confianza tras de una sorprendente victoria en el segundo partido en Boston.

Tatum enterró un 3 para una ventaja de 100-96 y Payton Pritchard golpeó un paso atrás 3 para hacer 103-98. Tatum, que sigue buscando recuperar su mejor forma después de no jugar durante casi un año, podría estar allí y golpeó la daga final de 3 puntos para la ventaja de 106-100 que incluso envió a Allen Iverson hacia la salida.

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Filadelfia jugó de nuevo sin el pívot Joel Embiid en el tercer partido, ya que sigue recuperándose de una apendicectomía a la que se sometió el 9 de abril.

Tyrese Maxey anotó 31 puntos y Paul George añadió 18.

Philadelphia 76ers' Tyrese Maxey, center, reacts to referee Andy Nagy during the second half of Game 3 against the Boston Celtics in a first-round NBA playoffs basketball series Friday, April 24, 2026, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum) (Matt Slocum)

Cuantos más partidos se pierde Embiid, más han sonado Maxey y VJ Edgecombe en las caras de la franquicia.

Los aficionados ya estaban en pie cuando los Sixers bajaron el balón en el cuarto y rugieron cuando Maxey dejó volar un tiro de 28 pies y acertó para una ventaja de 85-84.

Sin embargo, los dolores de crecimiento son inevitables en el proceso de las eliminatorias.

Tatum recuperó la ventaja gracias a una falta de Edgecombe. Edgecombe consiguió su segundo doble-doble de la serie -10 puntos y 10 rebotes- con un brutal 0 de 7 en tiros de 3 puntos. Con Boston arriba 90-85, Edgecombe fue pitado por su tercera falta cuando golpeó a Brown en su camino a la canasta. Brown encestó los dos para ampliar la ventaja a siete.

Boston Celtics' Jayson Tatum, left, tries to get past Philadelphia 76ers' Adem Bona during the second half of Game 3 in a first-round NBA playoffs basketball series Friday, April 24, 2026, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum) (Matt Slocum)

La victoria de Boston por 32 puntos en el primer partido es la excepción a la regla en dos partidos de playoffs por lo demás fantásticos. Lo que se ha mantenido constante es que el equipo con la ventaja de 3 puntos gana. Boston anotó 16 en el primer partido y los 76ers tuvieron la ventaja con 19 en el segundo. Liderados por cinco de Tatum y Payton Pritchard, los Celtics hicieron 20 de 47 en el tercer partido, mientras que los Sixers sólo 12 de 35.