Los Celtics de Boston ganan 108-100 a los 76ers de Filadelfia en el tercer partido de los playoffs de la NBA
Se imponen y toman ventaja en la serie (2-1) con Jayson Tatum y Jaylen Brown anotando 25 puntos cada uno
25 de abril de 2026 - 10:20 PM
25 de abril de 2026 - 10:20 PM
Filadelfia- Jayson Tatum siguió brillando en su regreso de la lesión con 25 puntos y Jaylen Brown también anotó 25 para ayudar a los Celtics de Boston a vencer a los 76ers de Filadelfia 108-100 el viernes por la noche y tomar una ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.
El cuarto partido se jugará el domingo en Filadelfia.
Tatum anotó 5 de 9 tiros de 3 puntos en apenas su 19º partido de la temporada tras la operación a la que se sometió el pasado mes de mayo para reparar su talón de Aquiles. Brown anotó ocho puntos consecutivos al final del cuarto para una ventaja de 96-92 que puso cierta distancia entre ellos y un equipo de los Sixers rebosante de confianza tras de una sorprendente victoria en el segundo partido en Boston.
Tatum enterró un 3 para una ventaja de 100-96 y Payton Pritchard golpeó un paso atrás 3 para hacer 103-98. Tatum, que sigue buscando recuperar su mejor forma después de no jugar durante casi un año, podría estar allí y golpeó la daga final de 3 puntos para la ventaja de 106-100 que incluso envió a Allen Iverson hacia la salida.
Filadelfia jugó de nuevo sin el pívot Joel Embiid en el tercer partido, ya que sigue recuperándose de una apendicectomía a la que se sometió el 9 de abril.
Tyrese Maxey anotó 31 puntos y Paul George añadió 18.
Cuantos más partidos se pierde Embiid, más han sonado Maxey y VJ Edgecombe en las caras de la franquicia.
Los aficionados ya estaban en pie cuando los Sixers bajaron el balón en el cuarto y rugieron cuando Maxey dejó volar un tiro de 28 pies y acertó para una ventaja de 85-84.
Sin embargo, los dolores de crecimiento son inevitables en el proceso de las eliminatorias.
Tatum recuperó la ventaja gracias a una falta de Edgecombe. Edgecombe consiguió su segundo doble-doble de la serie -10 puntos y 10 rebotes- con un brutal 0 de 7 en tiros de 3 puntos. Con Boston arriba 90-85, Edgecombe fue pitado por su tercera falta cuando golpeó a Brown en su camino a la canasta. Brown encestó los dos para ampliar la ventaja a siete.
La victoria de Boston por 32 puntos en el primer partido es la excepción a la regla en dos partidos de playoffs por lo demás fantásticos. Lo que se ha mantenido constante es que el equipo con la ventaja de 3 puntos gana. Boston anotó 16 en el primer partido y los 76ers tuvieron la ventaja con 19 en el segundo. Liderados por cinco de Tatum y Payton Pritchard, los Celtics hicieron 20 de 47 en el tercer partido, mientras que los Sixers sólo 12 de 35.
Los Sixers sólo consiguieron 22 puntos combinados de los sustitutos de Embiid, Adem Bona y Andre Drummond.
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