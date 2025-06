El canastero tendrá mostrar causa por la cual no se le deba imponer una multa adicional de $5,750. Las infracciones al pivot podrían ascender a los $10,000. “Como organización, condenamos enérgicamente toda forma de violencia o provocación, dentro o fuera de la cancha. La seguridad, el respeto y la deportividad son valores no negociables para esta franquicia”, expresaron los Mets en un comunicado de prensa. “Aprovechamos esta oportunidad para extender nuestras más sinceras disculpas a los fanáticos presentes en el Coliseo Rubén Rodríguez, a la comunidad del BSN y a todos quienes apoyan el baloncesto profesional. La conducta exhibida por el Sr. Cousins no representa los valores ni la identidad de los Mets de Guaynabo, y nos desligamos completamente de sus acciones”, agregó. Cousins regresó a los Mets luego de su debut en el BSN en 2023. En 10 partidos, promedió 18.2 puntos con 9.0 rebotes. Sin embargo, los metropolitanos están lejos de la clasificación a la postemporada, jugando para 9-18. Hace dos años, Cousins ayudó a Guaynabo a alcanzar a semifinales, perdiendo en siete partidos contra los Gigantes de Carolina.