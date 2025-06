“En adición, el jugador deberá mostrar causa por la cual no se le deba imponer una multa adicional de $5,750 , ante la gravedad del incidente”, manifestó el BSN a través de un comunicado.

Vaqueros deberán someter “plan correctivo”

Por otro lado, volvió a recalcar el hecho de que la presencia de fanáticos en el área del tabloncillo no es un derecho.

“Dicha presencia es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Tener acceso al mismo no da derecho a insultar, provocar o agredir verbalmente. Por esto, se le solicita a los Vaqueros someter un plan correctivo de comunicación a las personas que ocupan estos asientos para asegurarse el cumplimiento de la orden y posibles consecuencias a estos actos”, aseguró el BSN.

“La franquicia de Bayamón ha sido informada que de surgir otro evento donde un fanático agreda verbal o físicamente, directa o indirectamente a un miembro del BSN se expone al cierre de su cancha y que sus juegos como local tengan que jugarse en una sede alterna. En adición, los Vaqueros deberán mostrar causa por la cual no se les debe imponer una multa de $7,500 por la conducta desplegada por sus fanáticos durante el incidente, que no solo llevaron a cabo gestos de provocación, si no que entraron de manera provocativa al tabloncillo de juego y, posteriormente, lanzaron vasos con líquidos y otros objetos hacia un miembro del BSN".