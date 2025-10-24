Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
78°lluvia moderada
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Nuggets caen ante los Warriors en el debut de J.J. Barea como asistente de Denver

Stephen Curry lució con 42 puntos en el triunfo en tiempo extra

24 de octubre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephen Curry realiza su gesto de celebración 'Night, night' durante el partido ante los Nuggets. (Scott Strazzante)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Stephen Curry anotó 42 puntos, incluido un triple que empató el encuentro al final del tiempo regular para guiar el jueves a los Warriors de Golden State hacia un triunfo de 137-131 sobre los Nuggets de Denver.

RELACIONADAS

Los Warriors se sobrepusieron a los 50 puntos conseguidos por Aaron Gordon, la mayor cifra en su trayectoria. En el revés, Nikola Jokic realizó un triple doble con 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

El partido marcó el debut del boricua José Juan Barea como asistente de los Nuggets.

Montaron una racha de 12-2 en el tiempo extra, que comenzó con un triple desde la esquina por parte del dominicano Al Horford y contó con otro devastador de Jimmy Butler, el cual puso el marcador 133-127 con 41 segundos por jugar.

Así, Golden State ha comenzado la temporada con una foja de 2-0.

Gordon rompió el récord de franquicia de Alex English para un partido inaugural de temporada, de 47 puntos, establecido en 1985 contra Golden State.

Los diez triples de Gordon igualaron la marca de Terry Rozier establecida en 2020, de la mayor cantidad en un partido inaugural de una campaña.

Hubo un final dramático del tiempo regular. Gordon encestó un triple que rompió el empate con 25.7 segundos por jugar, sólo para que Curry empatara 4.3 segundos después con un largo disparo.

Nikola Jokic falló un tiro en la pintura justo antes del timbre, enviando el juego a tiempo extra, donde los Warriors tomaron el control.

Tags
José Juan BareaNBANuggets de DenverWarriors de Golden State
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: