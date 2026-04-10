Los Osos silencian el “rancho” con victoria sobre los Vaqueros: “Tenemos un gran grupo”

Tyquan Rolón anotó 17 puntos y los Osos de Manatí triunfaron el jueves, 85-77, en el Coliseo Rubén Rodríguez contra los Vaqueros de Bayamón.

Fue la tercera victoria de los Osos en sus últimos cuatro partidos. El quinteto del dirigente Iván Ríos mejoró a 3-4, luego de un inicio de temporada de 0-3.

Bayamón, por su parte, encadenó derrotas por primera vez en el torneo 2026. Los campeones tienen récord de 4-3, perdiendo el liderato de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Santurce (5-2) subió al primer lugar al vencer más temprano a los Gigantes.

Ryan Arcidiacono tuvo 15 puntos por Manatí. Tyler Cook y E.J. Crawford añadieron 12 tantos cada uno.

Por los Vaqueros, Gary Browne lideró con 19 puntos. Jae Crowder agregó 16 y Jamarion Sharp 10 en el revés.

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La serie particular entre Manatí y Bayamón está 1-1.

“Hoy fue más un juego de orgullo”, dijo Chris Ortiz, capitán de los Osos, quien finalizó con 10 tantos.

“Nuestro segundo partido de la temporada fue contra ellos. Vinieron (a Manatí) y nos vencieron sin importados. Obviamente, pierdes uno en casa y quieres recuperar en la carretera. Hoy fue más en descifrar lo que tenemos que hacer para ser un buen equipo”, añadió.

Los Osos se llevaron la primera mitad 46-40 gracias a 21 puntos del banco, siete de Crawford. Manatí también atinó siete triples en 16 intentos.

Crawford continuó con la mano caliente. El alero suplente conectó un triple de esquina al sonar la chicharra del tercer periodo para aumentar la ventaja 70-57 de los visitantes.

En la jugada, el armador suplente Giovanni Santiago salió lastimado de una pierna y se retiró al camerino. En el periodo también Browne, Isaiah Palermo y Renaldo Balkman se vieron relegado al banquillo por acumulación de faltas.

Los Vaqueros respondieron en el último periodo con un avance de 13-5, acercándose 75-70, luego de verse abajo hasta por 16 puntos.

Rolón detuvo la remontada con un canasto y falta. Un rally de 9-0 con donqueo de Cook y triple de Rolón sentenció a los Vaqueros en su “rancho”.

El banquillo de los Osos fue mejor 31-20.

“Creo que tenemos un gran grupo. Lo que hace especial a este equipo es que no hay egos. Todo el mundo está concentrado en la misma meta. En mi opinión, entiendo que no hay desventaja cada vez que hacemos sustituciones en el juego. Nuestro banco ha estado bien fuerte en lo que va de torneo. Es algo que nos va a ayudar a continuar creciendo y mejorando”, apuntó Ortiz.

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En otros partidos, los Cangrejeros despacharon Carolina-Canóvanas (1-3), 121-95, con 24 puntos de Isaiah Piñeiro.