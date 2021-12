Hay cambio de mando en el Guajataca.

El apoderado de los Piratas de Quebradillas Roberto Roca llegó a un acuerdo de compraventa para traspasar a la franquicia a las manos de un empresario estadounidense por unos $950,000, supo El Nuevo Día mediante una fuente de entero crédito.

Roca, quien compró a los Piratas en 2016, permanecerá como administrador del quinteto en el 2022 mientras se completa el proceso de transición. El acuerdo espera por ser aprobado por la Junta de Apoderados del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Roca, por su parte, aseguró el martes que seguirá al mando de la franquicia para la temporada 2022. La liga y su presidente, Ricardo Dalmau, fungieron como contacto entre Roca y el empresario del exterior, quien llamó al organismo para expresar su deseo de adquirir un equipo.

El Nuevo Día contactó a Roca y el empresario no confirmó ni negó que tuviera conversaciones sobre una compraventa de los Piratas.

“No comento sobre rumores. No puedo decir nada ahora. Haremos unos anuncios importantes en los próximos días, luego de Despedida de Año”, dijo Roca.

“Lo que te puedo decir es que quien va a estar al frente del equipo (para 2022) soy yo junto con Gabriel Miranda (gerente general) y todo nuestro personal. Nos quedamos este año”, agregó.

Sobre si los anuncios tienen que ver con el estatus de la franquicia, Roca se limitó a contestar que las expresiones serán sobre futuras firmas luego de que se abra la agencia libre del BSN a partir del jueves, 30 de diciembre.

“Uno no sabe qué pueda pasar mañana. De aquí a finales de 2022 pueden pasar muchas cosas. Pero, estoy con los Piratas”, agregó.

Este es el cuarto equipo en menos de un año que es vendido en la liga. Luis Monrouzeau vendió a los Capitanes de Arecibo a Frabián Eli, agente del artista urbano Anuel AA, quien funge como coapoderado. Félix “Felo” Rivera hizo lo mismo al llegar a un acuerdo con Raúl Horta, cofundador de bMedia, para resucitar a los Gigantes de Carolina, antes Cariduros de Fajardo. La semana pasada, se completó la compraventa de los Atléticos de San Germán del licenciado Pedro Ortiz a un grupo de comerciantes sangermeños encabezados por José “Cheo” Rivera.

Eddie Casiano salió de la dirección de los Piratas a mediados de la temporada pasada tras una mala racha del equipo. Fue sustituido por Allan Colón, actual dirigente del quinteto de Quebradillas. (Suministrada / BSN)

Los Piratas se eliminaron en cinco partidos en los cuartos de final frente a los Vaqueros de Bayamón en la pasada postemporada el pasado octubre. En aquel entonces, Roca no ocultó su descontento por el pobre respaldo de los fanáticos de Quebradillas en la serie, al igual que en la fase regular. En una entrevista radial (Radio Once 1120 AM y Única Radio WNIK 1230 AM), insinuó una mudanza de Quebradillas.

Los Piratas, que ganaron su último campeonato en 2017, atravesaron por una limpieza de casa en los últimos dos meses del año. Cambiaron a los canasteros Jorge Bryan Díaz, Luis “Pelacoco” Hernández y José “Money” Rodríguez a los Atléticos por el armador de la Selección Nacional Gary Browne y el prospecto alero Phillip Wheeler.

También, enviaron al escolta Mike Rosario de vuelta a los Leones de Ponce por Haanif Cheatham y un turno de primera ronda del sorteo de jugadores de 2022; y canjearon al armador Joseph Soto a los Grises de Humacao por el delantero Félix Rivera. Los agentes libres Ramón Clemente y Alejandro “Bimbo” Carmona no esperan regresar a los Piratas. El Nuevo Día supo que Carmona se apresta a firmar con los Gigantes para volver a jugar en su municipio natal.