Los Piratas de Quebradillas han tenido conversaciones preliminares con el armador de la Selección Nacional, Gary Browne, con miras a la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Quebradillas adquirió a Browne y al juvenil Phillip Wheeler, desde San Germán, a cambio del alero José “Money” Rodríguez, el delantero Luis “Pelacoco” Hernández y el pívot Jorge Bryan Díaz.

Browne no juega en el BSN desde 2018 y ha permanecido activo en el exterior en Israel, Italia y Turquía. El Jugador Más Valioso del torneo local en 2017 actualmente milita con Petkim Spor, último en el torneo turco con récord de 1-11.

“Hemos estado hablando. No hemos entrado todavía en negociaciones como tal; si cuándo viene a jugar, si viene a jugar o si no viene jugar. Simplemente, hablamos con él para indicarle que había sido cambiado al equipo de nosotros. No hemos entrado en negociaciones”, dijo Roberto Roca, apoderado de los Piratas.

PUBLICIDAD

La gerencia de Quebradillas, que quedó eliminado en cinco partidos durante los cuartos de final frente a los Vaqueros de Bayamón, decidió reestructurar por completo la plantilla que le dio su último campeonato en 2017.

Luis "Pelacoco" Hernández, fue enviado a los Atléticos de San Germán en un cambio junto a Jorge Bryan Díaz y "Money" Rodríguez. (BSN)

Canjearon al escolta Mike Rosario a los Leones de Ponce por Haanif Cheatham y un turno de primera ronda del sorteo de jugadores de 2022. Además, el armador Joseph Soto fue enviado a los Grises de Humacao por el delantero Félix Rivera.

El delantero Ramón Clemente es agente libre y está encaminado a firmar con los Cangrejeros de Santurce. De igual forma, Alejandro “Bimbo” Carmona con los Gigantes de Carolina.

De la plantilla de este año solo quedan el alero Alexis “Bebo” Colón y el delantero del seleccionado, Isaiah Piñeiro, quien tuvo un breve debut en el BSN en 2021. En el caso de Colón ha trascendido que San Germán interesa sus servicios.

Piñeiro, a su vez, conversó con el dirigente Allans Colón a finales de noviembre durante la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023 en México.

“Estamos buscando piernas nuevas. Una reestructuración para ganar. No solo tenemos a Gary y Piñeiro, sino también a Wheeler, Cheatham y Rivera. La apuesta es todos ellos en conjunto. Estamos bien positivos para la próxima temporada. El proyecto de 2017 era un plazo de cinco años. Ganamos el campeonato pero, lamentablemente, nos quedamos cortos en 2020, semifinales en 2019. El ciclo terminó y comenzamos uno nuevo”, declaró Roca.