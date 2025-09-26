Los Piratas oficializan el fichaje de Ángel Daniel Vassallo como su nuevo dirigente en el BSN

Los Piratas de Quebradillas oficializaron este viernes la contratación del exjugador Ángel Daniel Vassallo como su nuevo dirigente en propiedad en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Esta será la primera experiencia de Vassallo como mentor en la liga.

La franquicia pirata informó a través de las redes sociales que Vassallo acordó un contrato de dos temporadas con una opción para una tercera.

Vassallo fungió como asistente de los Piratas en el pasado torneo. Primero asistió a Juan Cardona y luego al italiano Dante Calabria.

Había trascendido que Vassallo era la primera opción del apoderado Ernie Cambó para asumir la riendas del quinteto para el 2026. Así que su nombramiento no resultó uno sorpresivo.

Quebradillas quedó eliminado en la primera serie de la postemporada en la Conferencia B ante los eventuales subcampeones, Leones de Ponce.

Vassallo también fue asistente de los Leones de Ponce.

Como jugador, Vassallo tuvo una destacada carrera con varios equipos en el BSN, siendo el Novato del Año en 2009 y el Más Valioso en 2016. También ganó dos campeonatos en el BSN con los Leones. Igualmente, vistió el uniforme del Equipo Nacional.

En pasados días, los Piratas adquirieron al veterano escolta Víctor Liz desde los Capitanes de Arecibo a cambios de turnos en el sorteo de jugadores de la liga.