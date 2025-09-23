Del “calentón” a la cueva: David Huertas firma con Santurce

El veterano escolta David Huertas jugará en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce.

El quinteto capitalino anunció el pacto con el canastero el martes en las redes sociales a un día de abrirse el mercado de la agencia libre en la liga.

Huertas, de 38 años, viene de jugar dos temporadas con los Gigantes de Carolina- Canóvanas. En su primer año con el quinteto del “calentón”, Huertas se vio limitado a 17 partidos debido a una lesión.

El año pasado, participó en 32 encuentros, incluyendo los playoffs, para promedio de 7.1 puntos en 17 minutos por cotejo.

En Santurce, se reunirá con su cuñado Walter Hodge Jr., con quien ganó títulos en 2016, 2018 y 2021 en Arecibo. También ganó un campeonato con Quebradillas en 2013.

Los Cangrejeros también anunciaron las firmas de los reservas Tyler Polo y Xavier Zambrana.

Santurce, que se quedó a un triunfo de avanzar a la gran final de este año, se mantiene activo en la temporada muerta.

Los dirigidos por Nelson Colón consiguieron vía cambio al armador del Equipo Nacional Jordan Howard desde los Atenienses de Manatí por Jonathan Rodríguez, Jayden Martínez y los derechos del refuerzo Jared Sullinger.

Enviaron, además, al experimentado escolta Benito Santiago Jr. a los Indios de Mayagüez por un turno de primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso (original de Mayagüez) y los derechos sin restricciones de intercambiar, a su única discreción, los turnos de primera ronda del sorteo de 2027.

También, pasaron al centro Julián Torres a los Atléticos de San Germán por un turno de primera ronda de 2028. Santurce adquirió a Torres de los Gigantes por el pívot Timajh Parker-Rivera.

Los Cangrejeros cuentan con un núcleo nativo de primer orden en Hodge Jr., Ángel Rodríguez, Ángel Matías e Isaiah Piñeiro.