Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Del “calentón” a la cueva: David Huertas firma con Santurce

El veterano escolta pactó con los Cangrejeros luego de dos años con los Gigantes

23 de septiembre de 2025 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
David Huertas jugó los últimos dos años con los Gigantes de Carolina-Canóvanas. (BSN / José Santana)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El veterano escolta David Huertas jugará en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce.

RELACIONADAS

El quinteto capitalino anunció el pacto con el canastero el martes en las redes sociales a un día de abrirse el mercado de la agencia libre en la liga.

Huertas, de 38 años, viene de jugar dos temporadas con los Gigantes de Carolina- Canóvanas. En su primer año con el quinteto del “calentón”, Huertas se vio limitado a 17 partidos debido a una lesión.

El año pasado, participó en 32 encuentros, incluyendo los playoffs, para promedio de 7.1 puntos en 17 minutos por cotejo.

En Santurce, se reunirá con su cuñado Walter Hodge Jr., con quien ganó títulos en 2016, 2018 y 2021 en Arecibo. También ganó un campeonato con Quebradillas en 2013.

Los Cangrejeros también anunciaron las firmas de los reservas Tyler Polo y Xavier Zambrana.

Santurce, que se quedó a un triunfo de avanzar a la gran final de este año, se mantiene activo en la temporada muerta.

Los dirigidos por Nelson Colón consiguieron vía cambio al armador del Equipo Nacional Jordan Howard desde los Atenienses de Manatí por Jonathan Rodríguez, Jayden Martínez y los derechos del refuerzo Jared Sullinger.

Enviaron, además, al experimentado escolta Benito Santiago Jr. a los Indios de Mayagüez por un turno de primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso (original de Mayagüez) y los derechos sin restricciones de intercambiar, a su única discreción, los turnos de primera ronda del sorteo de 2027.

También, pasaron al centro Julián Torres a los Atléticos de San Germán por un turno de primera ronda de 2028. Santurce adquirió a Torres de los Gigantes por el pívot Timajh Parker-Rivera.

Los Cangrejeros cuentan con un núcleo nativo de primer orden en Hodge Jr., Ángel Rodríguez, Ángel Matías e Isaiah Piñeiro.

El torneo 2026 del BSN iniciará el 22 de marzo.

Tags
David HuertasBSNCangrejeros de Santurce Gigantes de Carolina
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: