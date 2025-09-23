Opinión
23 de septiembre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chris Duarte gana la Copa Intercontinental FIBA con el Unicaja: “Es el primero de muchos títulos”

El jugador dominicano, campeón con los Vaqueros de Bayamón en el BSN, volvió a sumar otro cetro a su resumé

23 de septiembre de 2025 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jugadores del Unicaja de Málaga levantan el trofeo de campeón. (Unicaja de Málaga)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El alero dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja de España, se mostró encantado este martes con el primer título conquistado con el equipo español, el de la Copa Intercontinental FIBA, ganado el pasado domingo en Singapur, y aseguró que será “el primero de muchos”.

“Qué lindo es ganar, y más cuando lo haces con un grupo como este. Es especial”, afirmó en sus redes sociales el internacional con la República Dominicana, de 28 años y con experiencia en la NBA.

Para el canastero nacido en Puerto Plata, este título de campeón de la Copa Intercontinental, el segundo consecutivo del conjunto malagueño en esta competición.

Duarte, fichado este verano por el Unicaja después de pasar por varios equipos de la NBA y ganar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón, anotó cinco puntos en la fase de grupos frente al Alahali libio (73-61) y otros cinco en la final ganada al NBA G League United estadounidense (71-61).

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
