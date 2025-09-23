Chris Duarte gana la Copa Intercontinental FIBA con el Unicaja: “Es el primero de muchos títulos”

El alero dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja de España, se mostró encantado este martes con el primer título conquistado con el equipo español, el de la Copa Intercontinental FIBA, ganado el pasado domingo en Singapur, y aseguró que será “el primero de muchos”.

“Qué lindo es ganar, y más cuando lo haces con un grupo como este. Es especial”, afirmó en sus redes sociales el internacional con la República Dominicana, de 28 años y con experiencia en la NBA.

Para el canastero nacido en Puerto Plata, este título de campeón de la Copa Intercontinental, el segundo consecutivo del conjunto malagueño en esta competición.