Chris Duarte gana la Copa Intercontinental FIBA con el Unicaja: “Es el primero de muchos títulos”
El jugador dominicano, campeón con los Vaqueros de Bayamón en el BSN, volvió a sumar otro cetro a su resumé
23 de septiembre de 2025 - 2:06 PM
23 de septiembre de 2025 - 2:06 PM
El alero dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja de España, se mostró encantado este martes con el primer título conquistado con el equipo español, el de la Copa Intercontinental FIBA, ganado el pasado domingo en Singapur, y aseguró que será “el primero de muchos”.
“Qué lindo es ganar, y más cuando lo haces con un grupo como este. Es especial”, afirmó en sus redes sociales el internacional con la República Dominicana, de 28 años y con experiencia en la NBA.
Para el canastero nacido en Puerto Plata, este título de campeón de la Copa Intercontinental, el segundo consecutivo del conjunto malagueño en esta competición.
Duarte, fichado este verano por el Unicaja después de pasar por varios equipos de la NBA y ganar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón, anotó cinco puntos en la fase de grupos frente al Alahali libio (73-61) y otros cinco en la final ganada al NBA G League United estadounidense (71-61).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: