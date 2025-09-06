Opinión
Sylvia Duarte, esposa boricua del refuerzo de los Vaqueros Chris Duarte, anuncia diagnóstico de cáncer

La puertorriqueña, oriunda de Bayamón, se expresó en las redes sociales sobre su sorpresiva enfermedad

6 de septiembre de 2025 - 4:08 PM

Chris Duarte reforzó este año a los campeones Vaqueros de Bayamón. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Sylvia Velázquez Duarte, puertorriqueña y esposa del importado titular de los Vaqueros de Bayamón, Chris Duarte, comunicó el sábado que fue diagnosticada de cáncer de tiroides.

Oriunda de Bayamón, Velázquez Duarte hizo el anuncio en su página de Instagram con un escrito adjunto a fotos en el hospital luego de una intervención quirúrgica.

“Hace 20 días, mi vida dio un giro inesperado. El 8 de agosto, mis doctores me contactaron para realizarme un chequeo general, antes de irme a Málaga con mi familia. El 18 de agosto, los resultados trajeron algo que ni ellos esperaban: unos nódulos en mi tiroides. Lo que comenzó como algo inquietante se transformó en una llamada que jamás olvidaré: el diagnóstico era cáncer”, escribió.

“Hoy, a pesar del miedo y las lágrimas, me siento más fuerte que nunca. A lo largo de estos días, he aprendido que la vida no siempre es predecible, pero sí está llena de momentos que nos enseñan el verdadero valor de la resiliencia, el amor y la unidad. No sé lo que vendrá, pero estoy lista para enfrentar lo que sea, porque no solo soy yo quien lucha, sino también todos aquellos que me han mostrado que el amor puede superar cualquier adversidad. Al fin. Tuvieron que sacarme todo el tiroides. Ahora estoy en casita , recuperándome”, agregó.

Según Mayo Clinic, el cáncer de tiroides es una proliferación de células que comienza en la glándula tiroidea, una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroidea produce hormonas que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso.

El cáncer de la glándula tiroidea es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los expertos creen que esto puede estar relacionado con la hormona estrógeno. Las personas que son de sexo femenino al nacer generalmente tienen mayores niveles de estrógeno en el cuerpo.

Chris Duarte, de Puerto Plata, República Dominicana, debutó este año en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros.

El escolta, junto a los refuerzos Danilo Gallinari y JaVale McGee, ayudó al quinteto de la Ciudad del Chicharrón a tener el mejor récord del torneo.

El finalista al premio de Jugador Más Valioso no pudo jugar más allá del primer juego de la final contra los Leones de Ponce por una lesión en la espalda. Bayamón ganó su campeonato número 17 en la historia de la liga.

El coapoderado de la escuadra, Carlos Arroyo, envió un mensaje de apoyo a la familia.

Lluvia de bendiciones para ti y para todos ustedes. Estaremos orando por tu pronta recuperación. Estoy a su disposición para lo que necesiten de mi parte. Los queremos”, escribió Arroyo.

El exenebeísta partió junto a su familia a Malaga, España, para debutar en la ACB de España con el Club Unicaja Málaga.

Vaqueros de BayamónBSNCáncer de tiroides
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
