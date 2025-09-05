Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
80°despejado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más que baloncesto: Flor Meléndez y David Bernier, entregados a los niños de Special Olympics

Los dos gigantes del deporte boricua invierten de su tiempo a dicha población

5 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Flor Meléndez imparte instrucciones durante una práctica de baloncesto. (Mario García/Special Olympics Puerto Rico)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El presidente de Special Olympics Puerto Rico no pudo haber sido más claro sobre la inclusión de dos figuras como Flor Meléndez y David Bernier en la Copa Mundial de baloncesto unificado 3x3.

RELACIONADAS

“Son un ejemplo clarísimo de lo que debería ser la inclusión”, dijo. “Son personas que han dado tanto por el deporte de Puerto Rico, dentro y fuera de la cancha, y quieren dar tiempo adicional para dedicar a atleta de discapacidad intelectual”.

Meléndez y Bernier, figuras deportivas que no necesitan introducción, participaron este jueves de la ceremonia del sorteo de equipos para el Mundial que se llevará a cabo en la isla en diciembre. Meléndez es asesor técnico de los equipos de Puerto Rico y Bernier es el director ejecutivo del Comité Organizador, además de miembro de la junta de Special Olympics Puerto Rico.

Pero el jueves se notó que Meléndez es más que un asesor técnico de acuerdo a la confianza y al amor con el que le abrazaba en la actividad la joven con discapacidad intelectual María Luisa Franklyn, a quien Flor llamó “su novia”.

En un aparte con la prensa, Meléndez sostuvo que está disfrutando cada minuto.

“Para mí ha sido algo muy especial, bien diferente a todo lo que he hecho en el baloncesto y llega más al corazón lo que uno puede hacer por estas niñas y niños. Estoy entregado en este proyecto para ver si se desarrolla bien”, destacó el carismático técnico.

“Tienes que tener más atención individual con los atletas. En adulto hablas en grupo. Aquí tienes que atender el niño con la atención que hay que darle. Eso me tiene bien emocionado. Me siento como un papá de todos. Practican duro. No se quieren ir de la cancha. Y a la verdad que estoy pasando por mi mejor momento en el baloncesto”, añadió el extécnico de eventos nacionales recordados como los Juegos Panamericanos San Juan en 1979.

Meléndez es asesor del dirigente Jesús Cortés y el asistente Luis Yonoel Rivera, quienes tienen preparación en educación física adaptada.

El entonces presidente del Comité Olímpico David Bernier, a la izquierda, junto al -en ese momento- Secretario de Recreación y Deportes Henry Newman y el abanderado por Puerto Rico, José Juan Barea.
El entonces presidente del Comité Olímpico David Bernier, a la izquierda, junto al -en ese momento- Secretario de Recreación y Deportes Henry Newman y el abanderado por Puerto Rico, José Juan Barea. (Rosa Ortiz)

A Bernier le recuerda a Mayagüez 2010

Por otro lado, Bernier es miembro de la junta desde hace dos años, cuando Pérez asumió la presidencia.

Y está trabajando en la organización la Copa Mundial de baloncesto unificado 3x3 con la misma ilusión y esfuerzo con que gestionó la sede Mayagüez 2010 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“La satisfacción es la misma. Los que tenemos vocación de servicio, en donde quiera que la vida nos pone, ponemos entusiasmo, dedicamos nuestro tiempo y el resultado final, que es la sonrisa de estos niños, es la satisfacción”, dijo el excandidato a la Gobernación de Puerto Rico.

“Así que estoy tan contento como cuando organizaba Mayagüez 2010″.

El baloncesto unificado permite la participación de dos jugadores sin discapacidad intelectual en cada equipo. Los unificados que participarán en la Copa Mundial son Felix Ruiz, Francisco Acevedo y Tomás Trinidad.

Tags
Olimpiadas especialesFlor MeléndezDavid BernierBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: