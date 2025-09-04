Entrevista
Ricardo Dalmau no descarta aprobación de medida para que el BSN publique de manera pública las nóminas de las franquicias
En entrevista con El Nuevo Día, el presidente liguero conversó sobre el saldo de la temporada 2025 y las revisiones que se realizarán a las medidas tercer refuerzo y formato de torneo, así como jugar en la diáspora en 2026
