Chris Duarte, campeón con los Vaqueros en el BSN, asegura que rechazó una oferta de la NBA

El internacional dominicano Chris Duarte, firma estelar del Unicaja de España para las dos próximas temporadas con opción a otra, dijo este martes en su presentación que tuvo opciones de regresar a la NBA, pero se decantó por el club malagueño porque es “un reto que le emociona”, y aseguró que “ganar” es lo que más le importa.

Sin haber debutado en el baloncesto europeo, Duarte ya es una estrella en Málaga. Este martes se demostró con el recibimiento de cientos de aficionados que se acercaron a verle por primera vez a las canchas de baloncesto del Parque del Oeste, cercano a la playa de La Misericordia de la capital.

El nuevo jugador del Unicaja, que aterrizó la pasada semana en su nuevo hogar, es un escolta anotador que llega de ganar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón (19.5 puntos, 4.9 rebotes, 4.8 asistencias y 1.6 robos de media por partido) y con experiencia de alto nivel (Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls), y ha levantado una gran expectación en la “gran fanaticada” malagueña, como ha expresado en su presentación.

PUBLICIDAD

“La gente se sorprende cuando me escucha hablar. Yo sé el tipo de jugador que soy, sé que soy un jugador para estar en el mejor nivel del mundo. Pero estoy buscando algo diferente, estoy buscando estabilidad y tranquilidad para mí y mi familia. Oportunidades en la NBA tengo, pero decidí rechazarla porque quiero estabilidad en mi vida, tengo tres pequeños y ya no soy yo el importante. Allá donde ellos se sientan seguros y tengan una buena educación, allí voy a estar. Soy muy familiar”, dijo al ser cuestionado por si volvería a dar el salto a la NBA.

El internacional con la República Dominicana apareció vestido de corto, luciendo el número 27 en la nueva equipación verde y morada, parándose a cada paso para firmar autógrafos con especial atención a los hinchas más pequeños, fascinados con un jugador que derrocha carisma.

También él quedó fascinado.“Me han sorprendido y me han dejado sin palabras. La cultura y su gente. De verdad que la sorpresa ha sido fenomenal, sinceramente no me esperaba este gran apoyo aquí en Málaga”, afirmó.

Reconoció, a una pregunta de EFE, que no conocía al Unicaja antes de que el club iniciara las conversaciones con él para convencerle de aceptar el desafío, su primera experiencia en el baloncesto europeo, aunque el pívot Domantas Sabonis, estrella de la NBA y de raíces malagueñas, sí que le habló maravillas de Málaga y del equipo que lo formó.

“Sabonis, cuando llegué a Indiana, siempre me invitaba a Málaga, pero yo siempre iba a República Dominicana a estar con la familia y nunca pude venir. Ahora pensé en mi amigo Domantas, y en los cantantes malagueños Javi y Pablo [Javypablo]. Sabonis estaba muy contento cuando le dije que iba a tomar la decisión de venir aquí”, contó.

PUBLICIDAD

“Cuando la oportunidad me llega, pues empecé a buscar un poco más, a investigar más del Unicaja y la ciudad de Málaga. Y de verdad que todo lo que leí y todo lo que me dijeron fueron cosas positivas. A mí no ha llegado una persona que me haya dicho algo negativo de Málaga”, confesó Duarte.

Un gran desafío y muchas expectativas

Uno de los interrogantes será ver cómo encaja en el baloncesto europeo. Duarte mostró confianza: “Es un reto que he decidido aceptar, baloncesto es baloncesto en todas las partes del mundo, las reglas FIBA son diferentes a NBA, pero me crié en Dominicana y entiendo el juego, tengo una idea de cómo es todo”, señaló.

Duarte fue escogido en el decimotercer puesto del Draft de la NBA en 2021 por Indiana Pacers y en su primer año en la liga norteamericana fue incluido en el segundo mejor quinteto de novatos tras promediar 13.1 puntos, 4.1 rebotes, 2.1 asistencias y un robo en 55 partidos. En los Bulls fue cortado en febrero y, en pleno bache emocional de perder sitio en la NBA, decidió recuperar confianza ganando en Puerto Rico.

1 / 26 | Fiesta en el "rancho": los Vaqueros vuelven al trono del BSN. Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. - José Raúl Santana 1 / 26 Fiesta en el "rancho": los Vaqueros vuelven al trono del BSN Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. José Raúl Santana Compartir

Tras levantar el título de la liga nacional puertorriqueña, llega a Málaga recién recuperado de una lesión en la zona lumbar, según confirmó, pero aseveró que ya la ha superado. “Me encuentro bien, he estado entrenando, preparándome, todavía nada sin contacto, pero vamos mejorando día a día”, tranquilizó.