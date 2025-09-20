Víctor Liz salta de nave y se une a los Piratas desde los Capitanes

El veterano escolta dominicano Víctor Liz fue canjeado a los Piratas de Quebradillas desde los Capitanes de Arecibo, anunció este sábado la liga del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En la transacción, los Capitanes recibieron dos turnos del sorteo de jugadores: el octavo turno de la primera ronda de 2026 y un turno de la segunda ronda de 2027.

Además de Liz, los Piratas recibieron el décimo turno de primera ronda de 2026.

Liz, de 39 años, viene de ser el sexto mejor anotador del torneo 2025 con 551 puntos en 31 juegos para una media de 17.8 puntos por cotejo. También registró 4.7 rebotes y 3.0 asistencias.