20 de septiembre de 2025
84°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Liz salta de nave y se une a los Piratas desde los Capitanes

El escolta dominicano fue enviado a Quebradillas por dos turnos del sorteo de jugadores del BSN

20 de septiembre de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Liz fue el sexto mejor anotador del pasado torneo con los Capitanes. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El veterano escolta dominicano Víctor Liz fue canjeado a los Piratas de Quebradillas desde los Capitanes de Arecibo, anunció este sábado la liga del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

RELACIONADAS

En la transacción, los Capitanes recibieron dos turnos del sorteo de jugadores: el octavo turno de la primera ronda de 2026 y un turno de la segunda ronda de 2027.

Además de Liz, los Piratas recibieron el décimo turno de primera ronda de 2026.

Liz, de 39 años, viene de ser el sexto mejor anotador del torneo 2025 con 551 puntos en 31 juegos para una media de 17.8 puntos por cotejo. También registró 4.7 rebotes y 3.0 asistencias.

Arecibo y Quebradillas fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada en 2025.

Tags
BSNCapitanes de AreciboPiratas de Quebradillas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
sábado, 20 de septiembre de 2025
