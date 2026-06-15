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Vaqueros vencen con autoridad a los Atléticos; Arecibo cae en casa

Bayamón frenó una racha de cinco triunfos consecutivos de San Germán

15 de junio de 2026 - 8:42 AM

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El dominicano Jassel Pérez ataca el canasto en el triunfo sobre San Germán. (José Raúl Santana / BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Vaqueros de Bayamón cobraron revancha ante los Atléticos de San Germán, mientras los Criollos de Caguas resistieron una dramática reacción de Arecibo para mantenerse dominantes en la serie particular durante la jornada del domingo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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El conjunto bayamonés aplastó 86-57 a los Atléticos en su segundo y último choque de la fase regular, nivelando la serie de temporada a una victoria por equipo.

Bayamón mejoró a 19-11 y frenó una racha de cinco triunfos consecutivos de San Germán, que cayó a 20-10. Los Atléticos volvieron a jugar sin André Curbelo ni Montrezl Harrell.

Desde el inicio, los locales marcaron el paso. Un avance de 6-0 abrió el camino a una noche dominante en la que nunca cedieron la ventaja. Tras irse arriba 39-22 al descanso, ampliaron la diferencia en la segunda mitad hasta asegurar una cómoda victoria en el “Rancho”.

Damian Jones y Jae Crowder encabezaron la ofensiva con 13 puntos cada uno, mientras Stephen Thompson Jr. sumó 11.

Caguas prevalece en Arecibo

En Arecibo, los Criollos sobrevivieron a un cierre de infarto para imponerse 112-110 sobre los Capitanes y completar la barrida de la serie particular 2-0.

Caguas elevó su marca a 18-10 tras controlar gran parte del encuentro y llegar al último parcial con ventaja de ocho puntos. Aunque parecía tener el juego asegurado con una diferencia de 11 unidades restando cinco minutos, Arecibo reaccionó y se acercó a solo un punto en los segundos finales.

Louis King convirtió uno de dos tiros libres para extender la ventaja a dos tantos y los Capitanes no pudieron capitalizar su última posesión.

King lideró a los Criollos con 22 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Travis Trice añadió 24 puntos y 10 asistencias, mientras Moses Brown y Alexander Kappos aportaron 17 unidades cada uno.

La acción del BSN continúa este lunes cuando los Cangrejeros de Santurce visiten a los Mets de Guaynabo.

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BaloncestoBSNVaqueros de BayamónAtléticos de San GermánCriollos de Caguas
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