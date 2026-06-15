Vaqueros vencen con autoridad a los Atléticos; Arecibo cae en casa

El conjunto bayamonés aplastó 86-57 a los Atléticos en su segundo y último choque de la fase regular, nivelando la serie de temporada a una victoria por equipo.

Bayamón mejoró a 19-11 y frenó una racha de cinco triunfos consecutivos de San Germán, que cayó a 20-10. Los Atléticos volvieron a jugar sin André Curbelo ni Montrezl Harrell.

Desde el inicio, los locales marcaron el paso. Un avance de 6-0 abrió el camino a una noche dominante en la que nunca cedieron la ventaja. Tras irse arriba 39-22 al descanso, ampliaron la diferencia en la segunda mitad hasta asegurar una cómoda victoria en el “Rancho”.

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Damian Jones y Jae Crowder encabezaron la ofensiva con 13 puntos cada uno, mientras Stephen Thompson Jr. sumó 11.

Caguas prevalece en Arecibo

En Arecibo, los Criollos sobrevivieron a un cierre de infarto para imponerse 112-110 sobre los Capitanes y completar la barrida de la serie particular 2-0.

Caguas elevó su marca a 18-10 tras controlar gran parte del encuentro y llegar al último parcial con ventaja de ocho puntos. Aunque parecía tener el juego asegurado con una diferencia de 11 unidades restando cinco minutos, Arecibo reaccionó y se acercó a solo un punto en los segundos finales.

Louis King convirtió uno de dos tiros libres para extender la ventaja a dos tantos y los Capitanes no pudieron capitalizar su última posesión.

King lideró a los Criollos con 22 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Travis Trice añadió 24 puntos y 10 asistencias, mientras Moses Brown y Alexander Kappos aportaron 17 unidades cada uno.