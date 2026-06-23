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Los Wizards le abren la chequera a Trae Young

El acuerdo con el armador rebasa los $200 millones por hasta cuatro temporadas

23 de junio de 2026 - 8:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A sus 27 años, Trae Young jugó apenas cinco juegos con los Wizards de Washington en la temporada 2025-26. (Nick Wass)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Trae Young acordó firmar una extensión de cuatro años con los Wizards de Washington, que valdría alrededor de $212 millones si ejerce el último año del contrato, informó el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

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La persona, que habló con AP bajo condición de anonimato porque los Wizards no habían revelado los términos, indicó que el cuarto año es una opción de jugador. Young ganará alrededor de $49 millones en la próxima campaña.

El acuerdo forma parte de lo que podría ser una gran semana para los Wizards, que tienen la selección número 1 del draft de la NBA que comienza la noche del martes.

Young ha sido elegido cuatro veces al Juego de Estrellas y estuvo limitado por lesiones durante la mayor parte de la temporada pasada, con un promedio de apenas 17.9 puntos, lo que es siete tantos por partido por debajo de su promedio de carrera. Tuco ese promedio en a penas solo 15 encuentros con Atlanta y Washington.

Disputó cinco partidos con los Wizards después de ser traspasado por los Hawks, equipo con el que Young jugó sus primeras siete y media temporadas en la NBA.

La cifra total en dólares que ambas partes acordaron para esta extensión prácticamente coincide con el máximo que Young habría podido obtener en el mercado de agentes libres si firmaba en un equipo distinto de Washington.

Young promedia 25.1 puntos y 9.8 asistencias por partido en su carrera. El único otro jugador que ha promediado al menos 25 puntos y nueve asistencias durante la totalidad de una carrera en la NBA es Oscar Robertson.

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NBATrae YoungWizards de WashingtonBaloncesto
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