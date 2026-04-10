Luce cerrada la lucha en la NBA por el premio de Jugador Más Valioso con Gilgeous-Alexander como favorito

Por primera vez en unos 20 años, la carrera por el premio de Jugador Más Valioso de la NBA podría ser precisamente eso, una competencia apretada.

Al menos, da la sensación de que hay cierto suspenso sobre quién terminará ganando el Trofeo Michael Jordan esta primavera.

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, es el claro favorito para obtener de nuevo el premio al MVP, lo cual tiene mucho sentido. Es el mejor jugador del equipo más destacado de la liga, y tiene números similares a los que ostentó hace un año, cuando fue el ganador indiscutible.

Pero hay más candidatos legítimos de los que parecía haber en años recientes. Nikola Jokic, de Denver, sigue siendo un aspirante habitual y está armando una temporada como nunca se ha visto en la historia de la NBA.

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Victor Wembanyama, de San Antonio, ha dejado claro que quiere el premio. Jaylen Brown, de Boston, lleva meses escuchando cánticos de “MVP” de parte de aficionados entusiastas, una especie de agradecimiento por la forma en que mantuvo a los Celtics, plagados de lesiones, cerca de la cima de la clasificación de la Conferencia Este.

Gilgeous-Alexander comentó hace unos días, cuando le preguntaron por la carrera del JMV: “Creo que es bueno para la liga. Creo que es una buena conversación. Le da a la gente algo de qué hablar. Hay muchos buenos jugadores en esta liga y muchos tipos en la conversación por eso”.

Se desconoce si la liga haria una excepción en el caso de Luka Doncic, quien ciertamente terminará con números de un más valioso, pero no con el mínimo de juegos exigidos. (Rick Scuteri)

Y todavía nadie sabe si Luka Doncic, astro de los Lakers de Los Ángeles y quien será el mejor anotador, será siquiera elegible y aparecerá en la papeleta de los premios. Va a terminar la temporada regular apenas por debajo del mínimo establecido por la liga, de 65 partidos disputados, y su representación ha dicho que presentará una apelación para solicitar una exención por dificultades excepcionales.

Lo que se dice

Algunos comentarios sobre algunos de los principales aspirantes al premio:

— El dirigente del Thunder, Mark Daigneault, sobre Gilgeous-Alexander: “Esto no tiene nada que ver con el premio. Pero él es mejor. Ya sabes, ha seguido aprendiendo a manipular la defensa. Es más eficiente que nunca y, luego, en los espacios invisibles, su liderazgo y lo que hace por nuestro equipo simplemente no se puede exagerar. Es un líder increíble que predica con el ejemplo. Quiere ser uno de los grandes, pero quiere ser uno de los muchachos”.

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— Wembanyama sobre Jokic: “El mejor jugador ofensivo del mundo”.

— El dirigente de los Nuggets, David Adelman, sobre Jokic y Wembanyama: “No vas a ver a dos personas como estas en muchas generaciones. El tamaño de estos dos tipos... nos estábamos riendo en el salto inicial. Quiero decir, Jok sale. Jok es un tipo grande. Parece un base, saltando como pívot contra Wemby. No sé. Esto simplemente es bueno para el baloncesto”.

— El dirigente de los Lakers, JJ Redick, sobre Doncic: “Está jugando mejor que nadie en el baloncesto”.

— El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, sobre Wembanyama: “Influye en muchos aspectos del juego de todas las maneras posibles —en la cancha, en ambos lados, con y sin el balón, en lo que el otro equipo intenta hacer, planear, diseñar, ajustar, en ambos lados de la cancha—, en mi muy ignorante opinión, más que cualquier otro jugador que haya visto”.

El historial de votación

La votación se realizará la próxima semana por un panel de reporteros y comentaristas que cubren la liga. Y en cada temporada a partir de 2006-07, el eventual JMV ha obtenido al menos el 64% de los votos de primer lugar.

Los corredores de apuestas, incluido BetMGM Sportsbook, parecen pensar que esto podría ser otra victoria aplastante. Gilgeous-Alexander figura con cuotas de -10000, lo que significa que una apuesta de $100 a que será el MVP devolvería $101, o una ganancia de $1.

Parece bastante abrumador.

La última vez que un ganador no obtuvo la mitad de los votos de primer lugar fue en 2005-06, cuando Steve Nash obtuvo el segundo de sus galardones consecutivos.

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Nikola Jokic completará la temporada promediando un triple doble pero eso no es garantía de que ganará el premio. (David Zalubowski)

Credenciales para el JMV

Un vistazo a los números de cada uno de los principales candidatos:

— Gilgeous-Alexander: 31.1 puntos, 4.3 rebotes, 6.6 asistencias por partido. El Thunder tiene marca de 56-12 cuando él juega, y ha anotado al menos 20 puntos en cada partido esta temporada, ampliando su racha récord en la NBA.

— Jokic: 27.8 puntos, 12.9 rebotes, 10.9 asistencias por partido. Está un rebote y una asistencia por partido por encima de todos los demás, y lanza para 57% pese a ser el centro de atención defensiva de cada rival.

— Wembanyama: 24.8 puntos, 11.5 rebotes, 3.1 asistencias, 3.1 tapones por partido. Un jugador de 7′4″ con gran disparo, habilidades de escolta, dispuesto a pasar y una amenaza defensiva absoluta que parece seguir mejorando.

— Brown: 28.8 puntos, 7.0 rebotes, 5.2 asistencias por partido. Está bien documentado que Boston disfrutó bastante demostrar que quienes pensaban que se desplomaría este año sin Jayson Tatum estaban equivocados. Brown es la razón por la que los Celtics se mantuvieron en la pelea.

— Doncic: 33.5 puntos, 7.7 rebotes, 8.3 asistencias por partido. No es elegible y necesitaría una decisión de la NBA que lo ayude. Pero quizá su candidatura al MVP se describa mejor así: los Lakers parecen aspirantes al título con él, y se ven radicalmente distintos sin él.

¿Relevantes las grandes estadísticas?

Jokic va a promediar un triple-doble. De algún modo, eso casi nunca es suficiente.

Se convertirá en el primer jugador en liderar la liga en rebotes y asistencias por partido en la misma temporada: Wilt Chamberlain fue el campeón de asistencias y rebotes de la NBA en 1967-68, cuando la liga reconocía los totales —no los promedios— como líder estadístico.

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Chamberlain no lideró la liga en asistencias por partido esa temporada.

Será la séptima vez en la historia de la NBA que un jugador termine promediando un triple-doble. Jokic también lo hizo la campaña pasada; Russell Westbrook lo consiguió cuatro veces en un lapso de cinco temporadas desde 2016-17 hasta 2020-21 (la temporada 2019-20 interrumpida por COVID fue la excepción), y Oscar Robertson lo logró en 1961-62.

Aquí está lo extraño: de las seis temporadas previas con promedio de triple-doble, solo una —Westbrook en 2016-17, cuando además lideró la liga en anotación— fue considerada digna de un premio de JMV.

Jokic fue segundo el año pasado. Westbrook fue quinto en 2017-18, décimo en 2018-19 y undécimo en 2020-21, con exactamente cero votos de primer lugar en cualquiera de esos años. Y Robertson fue tercero en la votación de 1961-62.

Dominio internacional

Gilgeous-Alexander, Wembanyama, Jokic o Doncic extenderían a ocho años, y contando, la racha de jugadores extranjeros que han ganado el trofeo.